Спикер нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджон Зухуров по приглашению главы парламентской ассамблеи государств СНГ, спикера Совета Федерации России Валентины Матвиенко сегодня уехал в Санкт-Петербург.

С 11 по 14 апреля Шукурджон Зухуров примет участие в работе заседаний парламентских ассамблей СНГ и ОДКБ, сообщил «АП» пресс-секретарь Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Мухаммадато Султонов.

Заседание Совета ПА ОДКБ состоится 12 апреля в Таврическом дворце. В нем, как ожидается, будут участвовать руководители парламентов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, делегации парламентов-наблюдателей при ПА ОДКБ и партнерских организаций.

13 апреля в Думском зале Таврического дворца пройдет сорок седьмое пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ.

Основная тема заседания – «Межкультурный диалог стран Содружества: состояние, перспективы и правовое обеспечение» – посвящена Году культуры в СНГ.

В заседании Ассамблеи примут участие парламентские делегации государств — участников МПА СНГ, которые обсудят проекты модельных документов, подготовленных членами постоянных комиссий и экспертами в процессе законотворческой деятельности.

В частности, в повестку дня сорок седьмого пленарного заседания включены законопроекты, разработанные постоянными комиссиями МПА СНГ по культуре, информации, туризму и спорту, по науке и образованию, по социальной политике и правам человека, по вопросам обороны и безопасности, а также по аграрной политике, природным ресурсам и экологии.

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