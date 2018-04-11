Бывший глава Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана Рустам Иноятов назначен одним из троих ответственных за развитие рыбной отрасли в стране. Вместе с ним контролировать исполнение постановления президента «О дополнительных мерах по ускоренному развитию рыбной отрасли» будут премьер-министр республики Абдулла Арипов и генпрокурор Отабек Муродов, передает ИА "Фергана".

Согласно постановлению, в Куйичирчикском районе Ташкентской области появится свободная экономическая зона (СЭЗ) «Балик ишлаб чикарувчи» («Рыбный производитель»), на территории которой создадут предприятия по переработке рыбы и производству рыбной продукции.

Также собираются организовать создание рыбопосадочного материала для дальнейшего развития собственного производства и зарыбления водоемов республики. На территории СЭЗ будут проходить стажировку студенты, обучающиеся по направлениям рыбной промышленности.

Сообщается, что до 1 мая 2019 года в Ахангаранском районе Ташкентской области будут созданы родительские стада холодноводных ценных видов рыб (лосось, форель, осетр и другие породы). На проект направят 5 млрд сумов ($617 тысяч) из собственных средств инициаторов проекта (Мининноваций, МИД, Минсельхоз, Ассоциация «Узбекбаликсаноат», «Ипотека-банк») и льготных кредитов.

Помимо этого, документом утверждено создание пилотных проектов по интенсивному выращиванию по 100 тонн в год этих рыб в предгорных районах Андижанской, Джизакской, Кашкадарьинской, Наманганской, Самаркандской, Сурхандарьинской и Наманганской областей. На этот проект планируется направить 10 млрд сумов ($1,234 млн). Создать и запустить проекты поручено до 1 апреля 2020 года.

Постановлением президента на территории СЭЗ «Балик ишлаб чикарувчи» вводятся особые налоговый, таможенный и валютный режимы – на весь срок ее функционирования.

Рустам Иноятов руководил Службой национальной безопасности Узбекистана с 1995 по 2018 годы. 31 января 2018 года Иноятов был снят с должности главы СНБ и в этот же день назначен госсоветником президента республики. Вскоре СНБ была преобразована в Службу госбезопасности.

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