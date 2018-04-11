Совместные полевые учения Комитета по ЧС «Реагирования сил и средств на чрезвычайную ситуацию, связанную с экстренным массовым притоком беженцев» проходят 10-11 апреля в Таджикистане.

Учения проводятся в целях реализации Плана основных мероприятий республики по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий на 2018 год, а также для улучшения взаимодействия и координации между министерствами и ведомствами –членами Госкомиссии правительства РТ по чрезвычайным ситуациям и международными организациями, аккредитованными в стране.

По сценарию двухдневных учений, которые проходят в три этапа, рассматриваются вопросы готовности органов управлений гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций министерств и ведомств при возникновении возможной чрезвычайной ситуации, в результате которой, на границе Республики Таджикистан образовался массовый приток беженцев. Число беженцев, рассматриваемых в этом упражнении, около 10 тысяч человек.

Для общей координации и планирования совместной деятельности, 10 апреля в Душанбе был развернут оперативный Штаб учения, в котором приняли участие руководители министерств и ведомств.

Сегодня в Управлении КЧС по Хатлонской области в Бохтаре было проведено совещание по рассмотрению принятого совместного плана и выполнению поставленных задач. Сегодня же в районе Дж.Балхи Хатлонской области проходят практические, полевые- демонстрационные учения с имитацией по принятому сценарию.

В период проведения учений отрабатывается степень подготовленности задействованных служб, а также дается оценка готовности органов управления при ликвидации ЧС.

В учениях принимают участие более 10 госучреждений и международных организаций, в том числе ГКНБ, МВД, МИД, министерство транспорта, министерство труда, занятости и социальной защиты, УВКБ ООН, ВПП ООН, АКДН и Комитет Красного Полумесяца.

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