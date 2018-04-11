Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с руководителями и коллективами крупнейших государственных СМИ рассказал, какой диеты придерживается, передает БЕЛТА.

"Три яйца утром, в обед - мясо, вечером - рыба, сколько хочешь. Жесткая диета, белковая", - ответил Александр Лукашенко на вопрос, поступивший от интернет-пользователей накануне мероприятия.

Между основными приемами пищи у главы государства есть и небольшие перекусы. В то же время, обратил внимание Президент, вместе с правильным питанием важно заниматься спортом - около двух часов в день. Что касается самих продуктов, глава государства отметил, что питается теми же, что и все белорусы. "Я ем то, что едите и вы, только в совсем малых количествах", - сказал Александр Лукашенко.

При этом Президент любит сравнивать, как один и тот же продукт производят на разных предприятиях страны. Покупает он продукты в обычных магазинах, иногда и на Комаровском рынке.

"Счастлив, что у нас в Беларуси абсолютно безопасное питание", - заявил он. Глава государства подчеркнул, что безопасность белорусского продовольствия - это его жесточайшее требование. Высокое его качество подтверждает и то, что продовольствие покупают далеко за пределами страны, в том числе в Китае и странах Евросоюза.

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