Сегодня в Таджикистан с официальным визитом прибыла Баронесса Элисон Мэри Сьюти. В рамках своего визита, баронесса встретится с высокопоставленными должностными лицами, представителями гражданского общества и с активными организациями, работающими в сфере борьбы против туберкулеза на территории страны.

Главная цель визита Баронессы Сьюти – встретиться с коллегами из парламента Таджикистана по вопросам борьбы против туберкулеза, сообщили в посольстве Великобритании в Таджикистане.

Она также намерена познакомиться с другими заинтересованными сторонами, работающими в этой сфере.

Баронесса Сьюти является членом Палаты Лордов от партии либерал демократов в Британии. Она имеет 25-летний опыт работы в Британском и в Европейском парламентах. Она является вице-председателем британской парламентерской группы по глобальному туберкулезу (Global TB - борьба с туберкулезом), где она активно работала в разработке национальной стратегией по борьбе с туберкулезом в Великобритании.

Баронесса Элисон Мэри Сьюти Фото Посольства Великобритании в РТ

Она также является заместителем председателя Евроазиатской парламентерской группы по туберкулезу. Она работала с парламентами разных стран Евразии, включая такие страны как Украина, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, уделяя особое внимание улучшению противодействия туберкулезу и работе с гражданским обществом.

По данным ВОЗ, Таджикистан является одной из 30 стран мира с самыми высокими показателями заболевания лекарственно-устойчивым туберкулезом. Ежегодно у более 800 граждан Таджикистана диагностируют лекарственно-устойчивый туберкулез. Особенно распространен туберкулез, который устойчив к двум наиболее эффективным противотуберкулезным препаратам, обычно используемым для лечения туберкулеза.

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