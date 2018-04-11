На северо-западе Афганистана в результате авиаудара военно-воздушных сил (ВВС) США убит один из главных командиров подразделения «Исламского государства» в этой стране Кари Хикматулла. Об этом сообщается на сайте командования НАТО в Афганистане, пишет ИА Фергана.

Авиаудар был нанесен 5 апреля в провинции Фарьяб близ туркменской границы, когда Хикматулла со своим телохранителем направлялся на одну из баз ИГ, телохранитель тоже погиб. На момент гибели Кари Хикматулла, по данным НАТО, был главным координатором боевиков в северном Афганистане и ключевым руководителем проводимых в провинции Джаузджан операций по вербовке исламских радикалов из стран Центральной Азии в Афганистан. В 209-м армейском корпусе «Шахин» вооруженных сил Исламской республики Афганистан Хикматуллу вовсе называют «лидером ИГ в Афганистане». «Бойцы 209 корпуса сильно обрадованы новостью» о его гибели, отметил губернатор провинции Лотфулла Азизи.

В Министерстве обороны Афганистана считают Хикматуллу ответственным за организацию множества терактов в стране, а его смерть — сильным ударом по группировке на севере страны. По данным Минобороны, боевики сейчас покидают занятые позиции и перегруппировываются, и военные намерены воспользоваться этим.

Кари Хикматуллу, узбека по национальности, похоронили в деревне Биби Марьям в уезде Дарзаб. Перед тем как присоединиться к ИГ, он воевал за «Талибан» (тоже запрещен в РФ). Хотя его смерть, как утверждается, стала причиной «раскола» в ИГ, боевики уже назвали его преемника — Хабибулу Рахмана, у которого тоже были связи с талибами.

По одним данным, Рахман родился в афганской провинции Балх, в НАТО же утверждают, что он — коренной узбек, и что ИГ испытывает трудности с заменой лидеров. Командующий силами США в Афганистане генерал Джон Николсон пообещал, что «контртеррористические силы Афганистана и США ликвидируют любых преемников» Хикматуллы, как расправились с ним самим.

Спецслужбы США и Афганистана полагают, что группировка ИГ в провинции Джаузджан обезглавлена. 17 марта началась операция, поставившая целью полное уничтожение лагерей и центров военной подготовки ИГ в двух уездах этой провинции Куштапа и Дарзаб, ставших центрами по вербовке и подготовке боевиков ИГ.

В течение месяца группировка на севере страны несла значительные потери, в том числе среди командования. Так, 26-27 марта в результате ночного рейда в селении Мугул в уезде Дарзб были убиты командир отряда ИГ и еще один террорист, 22 марта — четыре боевика в Дарзабе, 16 марта в результате удара ВВС США в провинции Сари-Пуль — еще два командира отряда, и в тот же день ночью в штаб-квартире ИГ в Джаузджане уничтожены еще 13 террористов.

В результате авиаударов в Афганистане гибнут не только боевики, но и мирные жители. В начале апреля по меньшей мере 50 гражданских лиц были убиты, 150 человек получили ранения в уезде Дашт-и-Арчи провинции Кундуз (граничит с Таджикистаном), когда афганские ВВС нанесли авиаудар по медресе, в котором находились около 300 человек. По данным ООН, в 2017 году в стране погибли 3438 гражданских лиц, еще 7015 получили ранения.