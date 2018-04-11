Узбекистан намерен построить новые здания посольств в Таджикистане и Казахстане, а также ряде других стран, сообщает CA-NEWS со ссылкой на узбекские СМИ.

Как сообщается, это предусмотрено программой комплексных мер по коренному совершенствованию системы министерства иностранных дел Узбекистана.

Вопрос о новом посольстве Узбекистана в Таджикистане появился на повестке дня в начале этого года в преддверии визита Шавката Мирзиёева в Душанбе.



Источники в дипведомствах двух стран сообщали, что стороны договорились выделить друг другу участки в центре столиц для постройки новых зданий для посольств.



Программа также предусматривает улучшение материально-технического обеспечения загранучреждений, в том числе путем оснащения мебелью, оргтехникой и автотранспортом.

Все эти меры войдут в проект постановления президента Узбекистана, который должен быть готов до конца 2018 года.

Между тем, под посольство Таджикистана в самом центре Ташкенте будет выделен один гектар земли. Об этом «АП» ранее сообщил источник в экономическом блоке правительства Таджикистана.

"Земля будет выделена в центре Ташкента, а строительство здания посольства, жилого дома для таджикских дипломатов, других необходимых для диппредставительства объектов и благоустройства территории будут финансироваться за счет бюджета Таджикистана", - сообщил в конце февраля источник "АП".

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