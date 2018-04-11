Агентство Bloomberg подсчитало, что финансовые потери в понедельник понесли 26 из 27 богатейших россиян, включенных в индекс миллиардеров, составленный агентством. Всего на фоне падения фондового рынка они потеряли $16 млрд, сообщает РБК.



Самой большой суммы — $2,25 млрд — лишился основной владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин, который не был внесен в санкционный список.

Следом за ним идет президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, потери которого составили $1,37 млрд.

На третьем месте — попавший под американские ограничения Виктор Вексельберг ($1,28 млрд).

Что касается Олега Дерипаски, занимающего 23-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России, то Bloomberg оценил его потери в понедельник в $905 млн, а совокупные потери с пятницы — в $2 млрд.

Накануне Forbes подсчитал, что 50 богатейших россиян за день потеряли более $11,7 млрд. Состояние Дерипаски и Потанина, как указывало издание, снизилось на $1,3 млрд у каждого, Вексельберга — на $908 млн, Сулеймана Керимова — на $813 млн.



Крупные потери, по данным Forbes, также понесли Леонид Михельсон (минус $755 млн), Геннадий Тимченко (минус $716 млн), Владимир Лисин (минус $578 млн), Роман Абрамович (минус $534 млн), Вагит Алекперов (минус $519 млн) и Алексей Мордашов (минус $489 млн).



Распродажа на фондовом рынке и ослабление рубля произошли на фоне введения Минфином США новых санкций в отношении российских бизнесменов, менеджеров госкомпаний и чиновников. Ограничения предполагают блокировку активов тех, кто попал в санкционный список, а также запрещают американским гражданам и компаниям вести любую экономическую деятельность с фигурантами перечня.

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