В состав американской делегации вошли представители крупного инвестиционного банка Merrill Lynch, а также инвестиционных фондов Fidelity, Metlife, BNP Paribas, T.Rowe Price, Barings, Eaton Vance и Danske, сообщает пресс-служба Национального банка Таджикистана.

Делегация американских инвесторов прибыла в Таджикистан в понедельник, 9 апреля, в целях ознакомления с макроэкономической ситуацией в республике, в частности с банковской системой, говорится в сообщении.

В рамках своего визита американские инвесторы в сопровождении первого заместителя председателя НБТ Джамолиддина Нуралиева посетили Рогунскую ГЭС.

Инвесторы ознакомились с процессом строительства различных объектов Рогунской ГЭС.

Гендиректор ОАО «Рогунская ГЭС» Хайрулло Сафарзода предоставил им подробную информацию о ходе строительства гидроузла.

В НБТ отмечают, что инвестиционный банк Merrill Lynch и фонды Fidelity, Metlife, BNP Paribas, T.Rowe Price, Barings, Eaton Vance и Danske являются активными держателями государственных облигаций Таджикистана (евробондов).

Американские инвесторы провели в Душанбе переговоры с представителями Минфина Таджикистана и сотрудниками представительства Всемирного банка, Международного валютного фонда, посольства США в РТ.

Напомним, в сентябре прошлого года правительство Таджикистана разместило на международных рынках гособлигации в целях привлечения средств для финансирования строительства Рогунской ГЭС.

Позже НБТ сообщил об успешной продаже евробондов на сумму 500 миллионов долларов под 7,1% годовых.

Таджикские гособлигации были приобретены инвесторами из США (38%), Великобритании (24%), стран Европейского Союза (35) и Азии (3%).

В начале этого года глава НБТ Джамшед Нурмахмадзода сказал журналистам, что Таджикистан продолжит практику размещения государственных облигаций (евробондов) на международных финансовых рынках.

«Мы будем в будущем продолжать эту практику, если будут потребности для привлечения иностранных инвестиций», - заявил Нурмахмадзода.

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