Мэрия Душанбе объявила тендер для проведения ремонта дорог, ведущих от международного столичного аэропорта до Аграрного университета Таджикистана, сообщил «АП» источник в администрации главы города Душанбе.

Ремонту подлежат дороги, ведущие от VIP-зала международного аэропорта до гостиницы «Душанбе» и далее, через весь центр города, до Аграрного университета.

Кроме того, мэрия намерена отремонтировать фасады некоторых зданий в центре столицы, которые были построены в советские времена.

В том числе, и известные душанбинские восьмиэтажки - жилые дома, расположенные напротив комплекса «Кохи Вахдат» (Рудаки, 86,88,90,92,96).

"Визитная" карточка советского Душанбе - столичные восьмиэтажки

Сколько денег будет выделено из бюджета города для проведения вышеназванных ремонтных работ, в мэрии не сообщили.

Столичная мэрия, как отметил источник, таким образом готовит центр Душанбе для проведения саммита глав государств СНГ, который пройдет в городе в конце сентября.

Кроме того, во второй половине текущего года в Душанбе пройдет саммит глав правительств государств-участниц ШОС.

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