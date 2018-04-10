В потребительском секторе Таджикистане в марте этого года, как и в феврале, продолжились дефляционные процессы. Цены в предыдущем месяце снизились на 1 процент, сообщает Национальный банк Таджикистана.

В сообщении отмечается, что дефляции в марте способствовало снижение стоимости продовольственных товаров на 2%.

Цены на непродовольственные товары и тарифы на платные услуги за последний месяц повысились на 0,1% и 0,4% соответственно.

В НБТ подчеркивают снижение стоимости особо востребованных товаров: муки, яиц, сахара, хлопкового масла, молока, картофеля, лука, капусты и др.

«Также тенденцию к снижению имели цены на топливо, к примеру, сжиженный газ, что объясняется увеличением объема ввоза», - говорится в сообщении.

Таким образом, цены и тарифы на платные услуги в Таджикистане с начала года снизились на 0,8%.

Годовой уровень инфляции (за последние 12 месяцев) на начало марта этого года составил 2,5%, что на 2,7% ниже показателя на конец февраля нынешнего года.

Напомним, по итогам 2017 года инфляция в Таджикистане составила 6,7%. В нынешнем году планируется удерживать инфляцию на уровне 7 процентов.

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