Пользователи Facebook узнают, оказались ли они в числе тех 87 млн человек, чьи личные данные попали к британской консалтинговой компании Cambridge Analytica, сообщает Русская служба Би-Би-Си.



С 17:00 по Лондону все пользователи соцсети начнут получать соответствующие уведомления. Рассылаться будут сообщения двух типов: одни предназначены для тех, чьи личные данные были получены Cambridge Analytica, другие - для тех, чьи данные не пострадали.

Также все пользователи соцсети смогут узнать, какие еще приложения у них установлены и какие их личные данные доступны для разработчиков этих приложений.

Facebook временно заблокировал и аналитическую компанию Cubeyou, которую заподозрили в том, что она через опрос You Are What You Like (известный также как Apply Magic Sauce) собирала информацию о пользователях соцсети не только для академического исследования, но и в коммерческих целях.



Расследование в отношении Cubeyou проводится в связи с сообщением американского телеканала CNBC о нарушении политики конфиденциальности в отношении пользователей, проходивших опрос You Are What You Like.



Cubeyou отвергает все обвинения в свой адрес: руководство компании настаивает на том, что фирма действовала в рамках правил, установленных социальной сетью.

В компании отмечают, что они своевременно проинформировали Facebook о намерении использовать данные пользователей как для академических исследований, так и в коммерческих целях.



Сайт опроса The You Are What You Like был создан Cubeyou в сотрудничестве с Центром психометрии Кембриджского университета.



Кембриджский университет, в свою очередь, указывает, что на сайте приложения The You Are What You Like ясно говорится, что данные пользователей могут быть использованы как в академических, так и в коммерческих целях. И все, кто устанавливал у себя это приложение, соглашались с указанным условием.

Сейчас на сайте Apply Magic Sauce говорится, что данные пользователей будут использоваться исключительно в исследовательских целях. Кембриджский университет утверждает, что не поддерживает связь с Cubeyou с июня 2015 года.

Кембриджский университет также оказался в центре скандала с консалтинговой фирмой Cambridge Analytica: мобильное приложение This is Your Digital Life разработал профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган. Однако университет заявил, что никода не сотрудничал ни с фирмой Cambridge Analytica, ни со связанной с ней группой компаний SCL Group.

Страница Cambridge Analytica была отключена, после того как стало известно, что компания получила и не уничтожила личную информацию пользователей, загружавших приложение This Is Your Digital Life.



По предварительным данным, число таких пользователей составляло 270 тысяч человек. Теперь, по данным Би-би-си, эта цифра - 350 тысяч человек.

Личная информация всех этих людей впоследствии передавалась третьим компаниям, в том числе и вовлеченным в американскую избирательную кампанию 2016 года.



По сведениям американских газет Los Angeles Times и US Today, эти данные в свое распоряжение получила и фирма, сотрудничавшая с Дональдом Трампом. Эта компания изучала такие данные и рассылала направленную информацию колеблющимся избирателям.

А вы получили какое-либо уведомление?