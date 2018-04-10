Узбекистан продолжит военно-техническое сотрудничество с США в сфере модернизации вооруженных сил. Это следует из указа президента страны Шавката Мирзиеева, опубликованного 9 апреля в национальной законодательной базе, сообщает CA-NEWS (UZ).



В документе Мирзиеев утвердил приоритетные направления развития внешнеполитического и внешнеэкономического сотрудничества Узбекистана с основными зарубежными партнерами на среднесрочную перспективу.

"Важным направлением внешней политики Республики Узбекистан является развитие взаимовыгодного и многопланового взаимодействия с Соединенными Штатами Америки… Планируется продолжение военно-технического сотрудничества, взаимодействия в области военного образования и подготовки кадров", — говорится в тексте документа.



В соответствии с документом, Узбекистан намерен активизировать диалог с США по линии науки и техники, в вопросах модернизации экономики. Республика также планирует заключение нового расширенного соглашения о партнерстве и сотрудничестве с ЕС, создание узбекско-европейского совета по иностранным инвестициям, получение европейских тарифных преференций в рамках Генеральной системы преференций плюс (ГСП+), говорится в тексте указа.

"Узбекистан заинтересован в углублении и расширении взаимодействия с Европейским союзом, ведущими государствами Европы, прежде всего, Германией, Италией, Францией и Великобританией, а также со странами Центральной и Восточной Европы", — отмечается в документе.



По данным узбекской стороны, объем инвестиций американских компаний в экономику республики составляет около 600 миллионов долларов. Более 160 предприятий с участием компаний США осуществляют в Узбекистане свою деятельность.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus