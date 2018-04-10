Вакантные должности рядового и сержантского состава российской военной базы в Таджикистане востребованы в регионах Сибири и Поволжья, сообщается на официальном сайте Минобороны России.

Отмечается, что план по замещению должностей перевыполнили пункты отбора на контрактную службу в следующих городах: Пермь — 275%, Уфа — 250 %, Оренбург — 175 %, Киров — 137%, Барнаул — 125%, Томск — 125%.

201-я база - крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Её воинские части и подразделения дислоцируются в городах Душанбе и Бохтаре.

Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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