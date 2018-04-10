Визит делегации Корейской Народно-Демократической Республики во главе с министром иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо в Душанбе намечен на 13-15 апреля.

Ли Ён Хо проведет встречу с министром иностранных дел Сироджиддином Асловым, будет обсуждены вопросы торгово-экономического, социально-гуманитарного сотрудничества, а также вопросы, связанные с безопасностью в мире, сообщает департамент информации внешнеполитического ведомства Таджикистана.

Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо с сайта theins.ru

Напомним, в сентябре прошлого года министерство иностранных дел Республики Таджикистан разделило озабоченность мирового сообщества в связи с очередным ядерным испытанием в КНДР 3 сентября 2017 года.

"Подобные провокационные действия Пхеньяна представляют серьезную угрозу международной и региональной безопасности", - сообщалось тогда на сайте таджикского МИД.

В этом контексте, Республика Таджикистан, как сообщалось, поддерживает предпринимаемые усилия по урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова политико-дипломатическими средствами и призывает КНДР к строгому выполнению соответствующих норм международного права и резолюций Совета Безопасности ООН.

КНДР 3 сентября 2017 года объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты.

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