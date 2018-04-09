Таджикский дзюдоист Комроншох Устопириён завоевал золотую медаль международного турнира “Grand-Prix Antalya 2018”. Все четыре победы таджикского спортсмена были одержаны досрочно – иппоном. Он одолел Самули Виитанена (Финляндия), Солтона Броуна (США), Мамадали Мехдиева (Азербайджан) и в финальной схватке - чемпиона мира 2017 года Неманья Майдова из Сербии.

Мы предлагаем вам посмотреть поединок Устопириёна с Майдовым, в которой наш дзюдоист одержал чистую победу - 12:3.

Комроншох Устопириён в рейтинг-листе Международной федерации дзюдо (IJF) в весовой категории до 90 кг занимает 7-е место в мире.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus