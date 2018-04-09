Специализированные центры обслуживания населения Казахстана за первый квартал 2018 года реализовали 3385 «крутых» государственных регистрационных номерных знаков на 913 млн тенге ($2,9 млн). Об этом в Facebook сообщил директор департамента по связям с общественностью в госкорпорации «Правительство для граждан» Мурат Жуманбай, пишет CA-NEWS.



По его данным, за 2017 год казахстанские автовладельцы приобрели более 4,5 тыс. номеров повышенного спроса на сумму порядка 1,5 млрд тенге ($4,7 млн). Больше всего таких номеров выдано в Алматы (1468) и Астана (910).



Он отметил, что с 15 января можно покупать красивые номера на авто не только с симметричными цифровыми обозначениями, но и с буквенными комбинациями. За три месяца 2018 года реализовано 580 таких госномеров на сумму более 79,5 млн тенге ($248,44 тыс.).