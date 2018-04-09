Лопата – это единственный рабочий инструмент, который нужен таджикским мигрантам для работы на кладбище в Подмосковье. Несмотря на то, что работа могильщика кажется мрачной, всё же мигранты из Таджикистана относятся к своему делу довольно оптимистично, ведь благодаря ей они кормят свои семьи, строят дома и играют свадьбы на родине. Migrant.news.tj рассказал историю наших соотечественников, вынужденных зарабатывать на жизнь таким образом.

Кладбище, где работают сыновья из сразу нескольких семейств из Файзабада, находится на окраине Московской области. Мубиншо, Ахлиддин, Идрис, Исмоил и многие другие их односельчане давно уже работают могильщиками и признаются, что работают в основном нелегально, без патента. Исключением является Идрис, который приехал обратно из Таджикистана в январе этого года и вместе с въездом сразу же смог встать на миграционный учет и сделать себе патент. Говорит, что теперь может быть спокойным и не бояться проверок.

«Конечно, мы понимаем, что быть нелегалом рискованно. Чтобы не быть депортированными, мы не покидаем своё «тёплое» место, все время тут, на кладбище, здесь и живем, и работаем», — рассказывает коллега Идриса, Мубиншо.

Заработок по подмосковным маркам у них неплохой, даже лучше, чем можно было заработать на стройке.

К примеру, за рытьё одной могилы платят 1 тыс. рублей, а бывает, что в день по несколько похорон, тогда можно и до 3 тысяч рублей заработать.

Заработок, несомненно, хороший, и молодые мигранты рады этому и, по их словам, могли бы сделать себе документы, возможность сейчас для этого есть. Но все дело в том, что первое время, когда они только приехали на заработки, они не могли этого сделать, так как брали в долг на авиабилеты и свои первоначальные расходы – съем жилья и питание, и им нужно было долги возвращать, а кредиторы ждать не любят и постоянно звонили.

«А когда долги были розданы и прошло два-три месяца, речи о получении патента уже не может быть, все сроки прошли, вот поэтому и живут ребята так уже по нескольку лет. Я и сам так жил, только вот в этом году смог сделать документы», — рассказывает Идрис.

У 28-летнего Идриса Каримова большие планы на будущее, он построил дом у себя в селе на родине, и теперь в нем надо делать ремонт. Хочет быстрее заработать нужную сумму для ремонта, чтоб скорее переехать в новый дом. В России он работает уже 10 лет.

«Чтобы оформить документы, я одолжил у друга 20 тыс. российских рублей и должен в ближайшие два месяца вернуть долг. Кроме этого, должен отправлять деньги домой - детям и родителям, самому надо как-то жить. Не знаю, справлюсь ли, но выбора у меня нет», — говорит Идрис.

Он отправился на заработки по приглашению своего брата, когда ему только исполнилось 18 лет, первое время работал охранником на элитной даче.

«Мне было очень сложно. Работа охранника на самом деле очень сложная, тем более для молодого парня. Я и русского языка-то толком не знал тогда. Я ведь впервые уехал из своего села, от родителей. Часто грустил и даже плакал, просил брата найти мне другую работу. Работа нашлась только через два года. Это был завод по производству минеральной воды, где я проработал три года. После этого пошёл работать на кладбище», — вспоминает он.

Живет эта дружная компания по-разному. Кто-то ютится в комнатке в коммуналке неподалеку от самого кладбища. А кто-то может позволить себе снять комнату в квартире.

«Вообще трат у нас не так много, так как мы экономим на всем, особенно на еде – на это у нас уходит максимум 4 тыс. рублей в месяц, а по меркам Москвы это небольшая сумма. За съем комнаты платим 6 тыс. рублей, тоже вполне нормально для столицы. Конечно, не шикуем, лишнего себе позволить не можем, ведь дома на наш заработок надеются престарелые родители, наши жены и дети. Все остальное отправляем домой, а как еще я бы смог построить дом, как думаете? Только экономя на себе», — объясняет молодой человек.

Скоро искать новую работу

Когда могильщики вновь рискуют быть пойманными в ходе очередного рейда, то они вспоминают лес, который находился рядом с кладбищем: в случае угрозы они там прятались, но лес вырубили, и теперь друзья говорят, шутя, что им больше некуда бежать.

«Вот и сидим мы тут, прячемся среди могил», — говорит Мубиншо, который уже два года безвылазно живет на кладбище и боится, что при выезде ему закроют обратный путь в Россию.

«Ну конечно, я не собираюсь так жить всю жизнь. В этом году планирую вернуться на родину, начну строительство дома на участке, который выделен моим родителям», — делится планами он.

Мубиншо по специальности электрик, учился четыре года в колледже в Душанбе и получил диплом, работал больше года по специальности в Москве, но зарплата в 25 тысяч рублей его не устроила, и он начал искать работу, а через некоторое время пришел работать на кладбище.

«Вообще, наверно, мы тут до сентября продержимся как-то, и все - потом, наверно, закроют кладбище, мест тут больше нет. Кто-то поедет обратно, а некоторые останутся и будут искать работу», – говорит он.

Мигрант на один день

Один из могильщиков- Салимшо Хурсандмурод совсем недавно узнал, что въезд для него в Россию закрыт. Это случилось в аэропорту Домодедово, когда он 2 февраля прилетел из Душанбе, и тем же самолетом 3 февраля его отправили обратно.

«Билет я купил за 2400 сомони, денег мне не вернули, сказали, что это случилось не по их вине. Но билет ведь мне продали. Хотя говорят, что тем, кому въезд закрыт, билеты не продают», — негодует он.

Работа на кладбище ему нравилась, тем более благодаря ей он смог построить дом и жениться. Теперь же Салимшо ищет работу у себя на родине, в Файзабаде, готов и в столицу переехать, если хорошую работу найдет, но пока все поиски тщетны, но молодой человек не отчаивается, и говорит, что в любом случае возьмется за любую работу, чтобы прокормить семью.

Могильщики из Таджикистана в будущем надеются найти хорошую работу, если некоторых из них не выдворят и не закроют въезд в Россию за нелегальное пребывание на российской территории.

Они мечтают о том, что их дети никогда не будут нуждаться в чем-то и не пойдут по стопам отцов - не станут мигрантами...

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