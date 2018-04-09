Россия высоко ценит солидарность, которую разделяет с Москвой Таджикистан и другие члены Организации договора о коллективной безопасности по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджидином Асловым, сообщает ТАСС.

Он отметил, что Москва и далее будет оказывать поддержку Душанбе в его действиях на мировой арене, в том числе и в ООН.

"Будем и далее оказывать поддержку Таджикистану в его действиях на мировой арене, в том числе в ООН. Сегодня обсудили такие начинания наших друзей, как созыв в июне конференции высокого уровня, посвященной Международному десятилетию действий "Вода для устойчивого развития". Второе мероприятие, которое уже в мае пройдет в Душанбе, - это конференция по противодействию терроризму. На обоих этих мероприятиях Россия будет представлена на высоком уровне", - отметил Лавров.

Глава российского МИД заявил, что Россия продолжит помогать Таджикистану в модернизации и техническом переоснащении вооруженных сил страны.

"Подтвердили готовность продолжать оказывать таджикским друзьям содействие в модернизации и техническом переоснащении их вооруженных сил, - сказал российский министр. - (Окажем) содействие в наращивании потенциала государственной границы".

ТАСС напоминает, что в декабре прошлого года стало известно, что в рамках модернизации ВС Таджикистана Россия передает республике стрелковое, артиллерийское, бронетанковое вооружение (бронетранспортеры БТР-80, боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72), вертолеты Ми-8 и Ми-24, средства связи и противовоздушной обороны. Также отмечалось, что всего в 2017 году Таджикистан получил российской продукции военного назначения на $122 млн.

В то же время глава Минобороны республики Шерали Мирзо сообщал, что российская военная техника будет в первую очередь направлена на усиление границы с Афганистаном.

Между тем, как отметил Лавров, Россия и Таджикистан в ближайшее время проведут очередное заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, добавил Сергей Лавров.

По его словам, Москву и Душанбе объединяют проверенные временем отношения стратегического партнерства и союзничества.

"Констатировали рост товарооборота, пусть и небольшой, но устойчивый, - сказал глава российского дипведомства. - Почти на треть вырос объем переводов физических лиц из России в Таджикистан".

"Рассчитываем, что очередное заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое должно состояться в Москве в самое ближайшее время, придаст дополнительный импульс для взаимодействия в экономической, торговой и инвестиционной сферах", - отметил Лавров.

Россия и Таджикистан в ближайшее время подпишут соглашение об открытии пяти новых школ с обучением на русском языке, сообщил Сергей Лавров.

"У нас общая оценка динамичного развития культурно-гуманитарных связей, успешно осуществляется проект направления российских учителей в школы Таджикистана, - отметил российский министр. - Таких школ уже семь, в самое ближайшее время будет подписано соглашение об открытии еще пяти таких школ с обучением на русском языке".

"Видим наглядное свидетельство востребованности российского образования и ценим отношение президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, руководства страны в целом к русскому языку и русской культуре", - сказал Лавров.

Глава российского дипведомства также обратил внимание на заинтересованность других стран Центральной Азии в открытии русскоязычных школ. "Будем стремиться это полезное начинание продвигать не только в Таджикистане, но и в соседних с ним государствах", - заключил Лавров.

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