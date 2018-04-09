14:47, сегодня Автор: Бахром Файзуллаев, специально для Asia-Plus

В Худжанде состоялись торжественные проводы первой группы новобранцев-добровольцев из числа юношей городов и районов региона в ряды национальной армии.

Торжественные проводы на действительную военную службу , которые в течение последних лет традиционно проходили в Согде в амфитеатре исторического «Дворца Арбоб», в этом году состоялись на стадионе «20-летия независимости» города Худжанда.

Проводы превратились в многотысячный красочный праздник. Проводить добровольцев приехали их родители и близкие, общественность, офицеры, воины-интернационалисты, ветераны войны и труда, студенты и молодежь.

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Под благословения матерей состоялся традиционный национальный обряд «нонгазон» - юноши откусили кусочек лепешки из рук матерей, что символизирует надежду близких на благополучное возвращение их сыновей домой.

Выступивший с напутственной речью перед призывниками и участниками торжественного мероприятия председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода подчеркнул, что сегодняшние проводы новобранцев-добровольцев являются ярким свидетельством возрастающей ответственности молодежи, ее патриотичности и самосознания.

В честь призывников-добровольцев состоялся красочный концерт мастеров искусств и артистической молодежи Согдийской области, по завершении которого во Дворце спорта областного центра был накрыт праздничный дастархан.

Затем новобранцы отправились на службу в различные регионы страны.

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