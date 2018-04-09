В первых числах апреля в Hyatt Regency Dushanbe состоялся национальный круглый стол на тему «Развитие и институционализация механизмов межведомственного взаимодействия в сфере противодействия насилию в семье в Республике Таджикистан – реалии и перспективы», организаторами которого выступили Проект по предотвращению домашнего насилия PDV, финансируемый правительством Швейцарии и реализуемый филиалом GOPA mbH в РТ совместно с Комитетом по делам женщин и семьи при правительстве РТ.

Национальный круглый стол по предотвращению насилия в семье объединил государственные структуры, общественные организации, доноров и более сотни представителей со всех регионов страны. Формат мероприятия позволил в первой половине дня представить результаты проделанной работы за полтора года и рассказать о возникающих препятствиях представителям правительственных организаций и Проекту PDV; вторая часть круглого стола была посвящена работе участников в малых группах, в рамках которой им предстояло представить результаты их деятельности на местах и озвучить рекомендации на будущее.

По словам международного эксперта по предупреждению насилия в семье GOPA/PDV Виорелии Русу, Проект осуществляет свою деятельность на территории Таджикистана в области противодействия насилию в семье, оказания защиты и помощи лицам, пострадавшим от насилия в семье, а также оказания помощи правоохранительным органам в повышении их потенциала уже более 14 лет.

"Наша деятельность направлена на реализацию Закона «О предупреждении насилия в семье», подписанного Президентом РТ Эмомали Рахмоном в 2013 году, и государственной программы по «Предупреждению насилия в семье на 2014-2023 гг.». Мы хотим донести до общественности, что недостаточно только предупреждать, необходимо оказывать реальную помощь, чтобы люди не боялись говорить о том, что произошло, чтобы они давали показания против тех, кто совершил акт насилия в семье", - сообщила г-жа Русу.

В свою очередь, заместитель министра МВД РТ Икром Умарзода заверил, что в министерстве принимаются все необходимые меры для профилактики и предотвращению домашнего насилия, и для этого используются все имеющиеся возможности и потенциал.

"В министерстве внутренних дел РТ создано специализированное подразделение по вопросам предотвращения насилия в семье, а также намечены тенденции для расширения сети кабинетов в целях борьбы с этим явлением. Также в целях повышения роли женщин в МВД создана Ассоциация женщин сотрудников внутренних дел", - сказал он.

Умарзода отметил, что сотрудники министерства совместно с учеными Академии МВД разработали учебные пособия и методические материалы, которые используются в практической деятельности сотрудников МВД РТ.

Однако, по словам замминистра, несмотря на предпринимаемые усилия, насилие против женщин в семье, как серьезное нарушение прав человека, остается острой проблемой и требует пристального внимания, как со стороны государственных структур, так и международных организаций.

Своего коллегу поддержала заместитель министра юстиции РТ Шахноза Нодири, подчеркнувшая, что одна лишь программная и законодательная регламентация вопросов профилактики насилия ничего не даст, если внимание не будет уделено важнейшей проблеме – подготовке и повышению квалификации специалистов в этой отрасли.

Кроме того, по ее мнению, необходимо кардинально изменить правоприменительную практику и сложившиеся в ней негативные стереотипы в отношении прав человека в целом и, в частности, женщин и несовершеннолетних.

"Домашнее насилие - актуальная проблема для всех слоев населения вне зависимости от дохода и социальной среды. К сожалению, в Таджикистане сохранилась высокая толерантность в вопросах насилия в семье со стороны общества. Нельзя рассматривать домашнее насилие в узком смысле и только по отношению к женщинам. Актуальными на сегодняшний день представляется насилие также по отношению к детям и старикам. Правовые нормы нужны не для того, чтобы кого-то посадить в тюрьму, а для того, чтобы люди узнали, что нормы поведения в 21 веке изменились", - заключила Нодири.

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