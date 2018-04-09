Иначе, по их словам, это повлияет на цены на ввозимые товары, а также будет способствовать контрабанде топлива и других первоочередных товаров из соседних стран.

Ассоциация импортеров нефтепродуктов и сжиженного газа просит премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода способствовать аннулированию приказа руководства «Таджикской железной дороги» о повышающих коэффициентах в Согдийском регионе.

Внутренние тарифы на железнодорожную перевозку в этом регионе с 5 апреля были повышены почти в два раза.

В письме говорится, что принятое железнодорожной компанией решение может причинить вред рабочему ритму промышленных предприятий страны, препятствовать поставкам нефтепродуктов и сжиженного газа на внутренней рынок, а также способствовать контрабанде топлива и других первоочередных товаров из соседних стран.

Они отмечают, что 98% нефтепродуктов и 100% сжиженного газа отечественные предприниматели ввозят в республику посредством железной дороги.

Члены Ассоциации убеждены, что приказ руководством ТЖД подписан без проведения соответствующего анализа.

«Повышающие коэффициенты для Согдийского региона наносят серьезный финансовый урон предпринимателям, занятых ввозом товаров первоочередной важности для населения страны, и отечественным производственным предприятиям, занимающихся переработкой сырья», - подчеркивают они.

В письме отмечается, что в Согдийской области с привлечением отечественных и иностранных инвестиций, а также за счет целевых кредитов создано производственных предприятий на общую сумму 1 миллиард долларов.

«Данные предприятия обеспечивают население региона работой и отчисляют налоги в бюджет страны», - говорится в нем.

Члены Ассоциации подчеркивают, что из-за повышения тарифов предприниматели будут вынуждены доставлять продукцию с узбекской станции «Бекабад» в Таджикистан посредством автотранспорта, что, естественно, негативно повлияет на дальнейшее ценообразование ввозимых товаров.

Напомним, «Таджикская железная дорога» с 5 апреля повысила внутренние тарифы на грузоперевозку по территории Согдийской области.

Так, тарифы на перевозку нефтепродуктов по железным дорогам севера Таджикистана выросли почти на 60%, перевозка сжиженного газа – на 93%, а других товаров – в 2,4 раза.

К примеру, доставка одной тонны бензина от КПП «Сары Агач» (Казахстан) до Худжанда теперь поставщикам будет обходиться в 57,94 долларов (раньше было 37,85 долларов). За аналогичный объем сжиженного газа поставщик должен платить 40,16 долларов (ранее 28,8 долларов).

Данная мера не коснется только узбекских грузов и будет действовать до конца нынешнего года.

Повышение тарифов на перевозку грузов по железным дорогам севера страны в ТЖД «АП» объяснили «упорядочением коэффициентов на грузовую перевозку», пообещав предоставить свое обоснование в ближайшие дни.

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