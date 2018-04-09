Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан заявляет, что 27 школьников кишлака Джаргии Муминабадского района Хатлонской области потеряли сознание из-за шока.

К такому выводу пришла рабочая группа, которая была направлена в Муминабад для выяснения причин массовой потери сознания 27 школьников, которое произошло 5 апреля.

Источник в Минздраве сообщил, что у 2 из детей, как выяснилось, эпилепсия.

«Первым стало плохо ученику 5-го класса школы Парвизу Хусраву, у которого потом и выявили эпилепсию: он потерял сознание и у него начался приступ, за ним стало плохо второму ребенку, у которого также определили эпилепсию. А остальным стало плохо из-за шока на почве страха», - сообщил источник.

Все дети были отправлены в районную больницу.

Источник сообщил, что когда комиссия приехала в Муминабад, в больницах уже никого из школьников не было.

«Когда комиссия приехала, все школьники уже были на уроках. Их здоровью ничего не угрожает», - отметил источник.

Напомним, сообщение о том, что сразу нескольким ученикам средней школы в Муминаабде стало плохо, появилось в СМИ 6 апреля. Как сообщало Радио Озоди, из-за массового характера происшествия было подозрение на отравление. Однако, по данным радио, сразу по прибытию в больницу у детей взяли анализ крови и в ней якобы, не было обнаружено признаков отравления. Для выявления причины по поручению министра здравоохранения была создана комиссия, которая выехала на место 7 апреля.

Корреспондент "АП" на месте в ближайшее время выяснит подробности инцидента.

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