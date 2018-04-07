Клип на песню «Despacito» пуэрториканских исполнителей Луиса Фонси и Дэдди Янки стал первым видео, набравшим пять миллиардов просмотров на YouTube.

Ролик был опубликован на видеохостинге в январе 2017 года. За прошлый год он также побил два рекорда YouTube, впервые собрав три, а через несколько месяцев и четыре миллиарда просмотров.

Песня пуэрториканских музыкантов «Деспасито» стала одной из самых успешных композиций последних лет, обогнав даже хит Джастина Бибера «Sorry». Она прославила латиноамериканскую культуру по всему миру и стала невероятно обсуждаемой в социальных сетях.

Medialeaks рассказывает об истории успеха песни и о том, как её принимали слушатели.

Песня Despacito («Медленно») пуэрториканского музыканта Луиса Фонси была выпущена в январе 2017 года, в записи принял участие певец Дэдди Янки, который также родом из Пуэрто-Рико и даже из одного города с Фонси — столицы государства Сан-Хуана.

Песня на испанском языке рассказывает о парне, которому очень нравится девушка, и он не может перестать думать о ней.

Немалую роль в успехе Despacito сыграл клип на песню, за полгода набравший 2,6 миллиарда просмотров на YouTube. Он был снят в популярном баре La Factoría в Сан-Хуане, а главную роль девушки-мечты исполнила 29-летняя пуэрториканская модель и мисс вселенная — 2006 Сулейка Ривера.

Создатели клипа постарались максимально передать пляжную атмосферу Пуэрто-Рико, задействовав красочные локации. В кадре можно увидеть расписанные граффити бетонные стены, сохнущее на верёвках бельё, волны прибоя.

А посреди всего этого происходит настоящее латиноамериканское веселье: все танцуют, девушки носят короткие шорты и обтягивающие платья, пожилые мужчины играют в настольные игры.

Песня стала настоящей историей успеха как для Пуэрто-Рико, так и для латиноамериканской культуры в целом. Она моментально возглавила музыкальные чарты десятков стран, в том числе США, Великобритании и России. Despacito стала второй испаноязычной песней, которая возглавила авторитетный Top 100 журнала Billboard за всю его историю. Ранее это удавалось сделать только песне Macarena 1996 года в исполнении испанского дуэта Los del Río.

39-летний Фонси тоже не ожидал такой славы. Когда музыкант начал писать песню два года назад, он просто хотел сделать что-то более энергичное, чем привычные для него романтические баллады. С этой целью Фонси и пригласил Дэдди Янки, с которым его связывают дружеские отношения.

Клип на YouTube набрал более 5 миллионов просмотров за первые 24 часа. К июлю он пробил отметку в 2,3 миллиарда и стал самым просматриваемым испаноязычным клипом на YouTube. У его ближайшего конкурента, сингла Bobo в исполнении Джея Бальвина, вышедшего в мае 2016 года, всего 473 миллиона просмотров.

19 июля Despacito удалось совершить что-то совершенно невероятное — стать самой популярной песней во всех стриминговых сервисах, обогнав при этом Джастина Бибера с его хитом Sorry. Despacito всего за полгода набрала 4,6 миллиарда прослушиваний, а песня Бибера, выпущенная в 2015 году, держала отметку в 4,3 миллиарда.

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