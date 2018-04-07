Есть ли по закону ограничения, не позволяющие брать с собой еду и напитки в кинотеатры? Как получить наследство без завещания? Когда можно проводить ремонтные работы у себя в квартире?

На эти и другие вопросы отвечают юристы компании «Химоя».

Идем в кино, а не в буфет

Юридическая компания «Химоя» часто сталкивается с вопросом от граждан: можно ли в кинотеатр со своей едой и напитками? Ответим сразу: можно!

- В законодательстве нет ограничений, не позволяющих брать с собой еду и напитки в кинотеатры. Это скорее внутренние правила самих кинотеатров, но данные правила нарушают закон, а именно статью 458 Гражданского кодекса РТ — Публичный договор.

Часть 1 данной статьи гласит: «Публичным договором признается договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнении работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.).

Коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения публичного договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными правовыми актами».

Как мы видим, согласно данной статье кинотеатр — это коммерческая организация, которая обязана заключать договоры (в данном случае оказание услуг по показу кино) с каждым, кто к ней обращается.

Коммерческая организация не вправе отказывать в заключении публичного договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными правовыми актами. Как мы упоминали выше, нет законов и других правовых актов, которые ограничивали бы гражданам поход в кинотеатр со своей едой и напитками.

Администрация кинотеатра может вас не допустить в зал, если вы курите или имеете с собой спиртные напитки. Курение в зданиях запрещено законом, и это нарушение общественного порядка, ровно как употребление спиртных напитков в кинотеатре. К примеру, существуют правовые нормы, защищающие авторские права, и поэтому в кинотеатре запрещено снимать фильмы на камеру.

Поскольку основным видом деятельности кинотеатров является публичная демонстрация (показ) кинопродукции, а не услуги общественного питания (столовая, ресторан, кафе, бар и т.п.), то получается, что основным источником дохода кинотеатров является продажа билетов, а не продуктов питания.

Кинотеатры, которые в том числе являются частными организациями, также обязаны соблюдать правовые нормы законодательства государства.

К примеру: если вы принесли воду с собой, но вас не допускают в зал, навязывая, чтобы вы приобрели воду именно в буфете кинотеатра, это является односторонним отказом в заключении публичного договора и нарушением закона.

За защитой своих прав вы можете обратиться в суд. Согласно части 4 статьи 477 Гражданского кодекса РТ: «Если сторона, для которой в соответствии с настоящим Кодексом или иными законами заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор.

Сторона может потребовать у другой стороны, необоснованно уклоняющейся от заключения договора, возмещения расходов, понесённых им для заключения договора».

Таким образом, если вас не допустили в кинотеатр, то вы можете через суд взыскать не только все свои расходы, но и моральный ущерб за нарушение прав потребителей.

Наследник по прямой…

- Может ли прямой наследник, но не проживающий в нашей республике, получить наследство без завещания?

Ким

- Ваши наследники, даже если они не проживают в Республике Таджикистан, имеют право на получение наследства по закону согласно главе 60 Гражданского кодекса РТ (Наследование по закону).

Также единственным основанием, по которому лица, не имеющие гражданства РТ, могут стать собственниками недвижимости в Таджикистане, - это наследование по закону.

Как выписать, если он не хочет?

- Мой вопрос о прописке. Какие документы нужно оформить, для того чтобы выписать человека из своей квартиры? Как выписать, если нет возможности найти самого человека и его документы? И какие права я имею, если этот человек не захочет, чтобы я выписал его из своей квартиры?

- Собственник квартиры может в судебном порядке выписать других жильцов из жилого помещения. Если место жительства ответчика неизвестно, можете обратиться в суд по месту своего жительства, так как это место также является последним местом жительства ответчика.

Часть 1 статьи 31 Гражданского процессуального кодекса РТ: «Иск к ответчику, место жительства которого неизвестно, либо не имеющему место жительства в Республике Таджикистан, может быть предъявлен также в суд по месту нахождения его имущества или по последнему известному месту его жительства в Республике Таджикистан».

Ремонт – только до 11 ночи

- Пожалуйста, предоставьте информацию, в какие часы в будни и в выходные дни я могу проводить ремонтные работы у себя в квартире в жилом многоквартирном доме? Есть ли такое понятие, как летнее время и зимнее время проведения ремонтных работ? И в каком своде правил это написано?

- В Республике Таджикистан с 23 часов до 6 часов утра по закону нельзя нарушать тишину!

В статье 462 КоАП РТ предусматривается ответственность за нарушение тишины:

«1. Шум, крики, свист, громкое пение, игра на музыкальных инструментах, включение или использование звукоусиливающих аппаратов или ремонтно-строительной звукоиздающей техники или оборудования на улицах, площадях, в парках, на пляжах, в общественном транспорте и в других общественных местах, а с 23 часов до 6 часов - также в общежитиях и квартирах, если это нарушает общественный покой, влекут предупреждение или наложение штрафа на физических лиц в размере от двух до трёх, на должностных лиц - от пяти до семи и на юридические лица влекут предупреждение или наложение штрафа в размере от десяти до двадцати показателей для расчетов».

Где найти правила ППБ?

- Целый день искал в интернете правила противопожарной безопасности в Республике Таджикистан, даже точно не знаю, как называется документ, на который ссылается противопожарный инспектор при составлении протокола о нарушении ППБ. Каждый раз при проверке узнаем об очередном нарушении, что в прошлую проверку считалось нормальным.

Не могли бы вы сказать, где их можно найти?

- Данные правила называются «Правила государственного надзора за пожарной безопасностью ПГНПБ -Р-1-10», утвержденные Постановлением правительства Республики Таджикистан от 03.05.2010 г. за №234. Если не можете найти данные Правила в свободном доступе (интернет), можете обратиться к нам на почту info@himoya-tj.com, и мы отправим электронный формат данных Правил Вам на почту.