Население поселка Мадад района Рудаки получило хороший подарок – компания Samsung Electronics и общественная организация «Фонди Кухистон» сдали здесь в эксплуатацию ясли-детсад и амбулаторию.

В результате многие жители поселка, которые были заняты воспитанием детей дома, получили возможность ходить на работу, а нуждающимся в медицинской помощи теперь не нужно ехать далеко.

В церемонии сдачи объекта приняли участие председатель района Рудаки Мухаммадрахим Юсуфи, представители компании Samsung Electronics Берик Умаров и Далер Нурханов, директор ОО Республиканский Фонд «Кухистон» Дильшод Дадобаев, местные руководители и жители поселка.

Гостей встречали с хлебом-солью, воспитанники детского сада декламировали стихи и спели песни.

Мухаммадрахим Юсуфи выразил благодарность спонсорам за их поддержку. «Наш район самый густонаселенный в республике, - отметил он. – Тут проживает около полумиллиона человек. Благотворительное дело компании Самсунг и ее партнеров помогло нам частично решить проблему дошкольных учреждений в нашем районе».

Глава администрации района отметил также, что надеется на дальнейшее сотрудничество с компанией Samsung Electronics в деле процветания Таджикистана.

Затем он совместно с представителем компании Samsung Electronics Бериком Умаровым в торжественной обстановке перерезал красную ленту и гости вошли в отремонтированное здание детсада для ознакомления с результатами работы.

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Жительница махаллы Мадад Татьяна Прохорова выразила восхищение качеством работы.

«Помощь «Самсунга» и Фонда «Кухистон» принесла нам столько радости! Из-за того, что долго здание не ремонтировалось, некоторые группы были закрыты. Всего было 60 детей разного возраста, теперь их число увеличится вдвое. Полностью сделали капремонт, поставили рамы, полы, восстановили канализацию, благоустроили территорию. Для сельской местности это большая редкость. Теперь наши дети имеют возможность заниматься музыкой, математикой, полезными играми в светлых помещениях», - сказала она. Заведующая детсадом №6 Ольга Прохорова заявила, что «после реконструкции увеличились наши возможности».

«Благодаря поддержке спонсоров теперь мы имеем не только прекрасные помещения, но расширили рабочие места. Штат увеличили до 25 работников – это воспитательницы, няньки, повара, сторожи, садовники. Открыли новые группы - теперь число воспитанников достигает 140 детишек. Кроме того, многие жители имеют возможность ходить на работу, за их детьми будут присматривать в детсаде».

Заведующий отделом образования района Рудаки Сохибназар Сафаров отметил, что благодаря поддержке государства, спонсоров, а также местной общественности появилась возможность охватить больше детей в дошкольных учреждениях.

«Согласно программе до 2030 года более 30 процентов детей дошкольного возраста должны пройти воспитание в детских дошкольных учреждениях. В районе Рудаки есть 12 дошкольных учреждений, 3 из которых частные. В них воспитываются более 1 600 детей. В ближайшее время появится 4 новых частных садика», - сказал он.

Проведение реабилитационных работ в детсаде №6 поселка Мадад района Рудаки и амбулатории, которая находится рядом, стало возможным благодаря грантовой поддержке компании Samsung Electronics, которая не первый год реализует свои социальные проекты в Таджикистане.

Samsung Electronics является крупной международной компанией, которая стремится оказывать своевременную и необходимую помощь в странах своего присутствия для решения важных социальных вопросов.

Партнером по восстановлению здания школы стала республиканская экологическая общественная организация «Республиканский фонд "Кухистон". Работа велась в тесном сотрудничестве с районной администрацией, департаментами здравоохранения и образования, которые предоставили соответствующие консультации и всячески содействовали реализации проекта.

Следует отметить, что два года назад они помогли восстановить школу после наводнения 2016 года в селе Руми этого района и безвозмездно передали коллективу школы 10 компьютеров.

«Samsung Electronics, руководствуясь принципами корпоративной социальной ответственности, уделяет особое внимание решению насущных проблем в обществе и оказанию помощи людям. Мы также открыты для активного партнерства и вовлечения в новые социально важные программы в Таджикистане», – говорят в компании.

Общественная организация «Республиканский фонд "Кухистон" не первый год тесно сотрудничает с Samsung Electronics, общими усилиями реализованы многие проекты. В их числе можно назвать водоснабжение медпункта в Вахдате, проведение торжественных мероприятий и вручение подарков ветеранам в Душанбе, Вахдате, Варзобском и Шахринавском районах в честь праздников.

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