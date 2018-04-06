Он лечил людей в районной больнице и занимался наукой, был главврачом и поднялся до министерского кресла, защищал права медработников и раздавал гуманитарную помощь пострадавшим, а ныне воспитывает новое поколение врачей. На днях кандидату медицинских наук, доценту кафедры семейной медицины Таджикского госмедуниверситета Джуре Иномзода исполнилось 75 лет.

Детская мечта

Обычно в детстве многие из нас мечтают стать артистами, космонавтами, врачами, учителями, но повзрослев, выбирают другую профессию. Джура Иномович, с детского возраста хотел стать врачом, ибо не видел себя в какой-либо другой профессии. И когда он успешно, с медалью закончил школу, ему даже предлагали без экзаменов зачисление в МГИМО в Москве.

Конференция МФОКККП, Женева Фото из личного архива

Но он был решительным в своем выборе: «Нет, я хочу стать врачом». Сегодня, вспоминая о своем детском увлечении, он рассказывает, как ему, ребенку послевоенного времени было интересно узнать строение любого организма – «здоровыми» от его рук не оставались ни куклы сестер, ни любимая игрушка – лошадка, которую он разрезал пополам и был удивлен, что ее внутренности составляла прессованная бумага из старых газет. Но самым решающим шагом в выборе профессии стал, пожалуй, случай с его матерью.

«Однажды она заболела и пошла на прием к врачу, а через некоторое время вернулась обратно в слезах. Мы были удивлены случившимся. Позже она рассказала, что врач Ильина, которая ее обследовала, не могла понять, что у нее болит и просила выучить русский, а потом приходить на прием. Этот случай стал еще одним веским поводом для выбора моей профессии, - рассказывает Джура Иномович, вспоминая свое прошлое, - Кстати, когда через много лет я стал работать в больнице родного города, мы работали вместе с Лидией Владимировной, тем самым врачом…».

Учителя-добродетели

По признанию Джуры Иномовича, в жизни его всегда опекали хорошие люди. Достаточно вспомнить Заслуженных учителей республики - первую учительницу Джуры - Солехахон Махмудову и преподавателя географии Ойтурахона Маннонова, благодаря которому он был назначен ответственным за школьную метеостанцию. Этот опыт пригодился Иномову позже: будучи студентом, он написал одну из первых научных работ, посвященную взаимосвязи заболеваемости населения с биоклиматическим фоном.

И вообще, с наукой студент Таджикского медицинского института Иномов «подружился», благодаря заведующей кафедрой биологии Александре Ивановне Шуренковой и преподавателю Мунире Мансуровне Мансуровой, которые привлекли его в студенческий научный кружок. Первое научное исследование Иномова было посвящено изучению лимфоцитов крови больных лепрой (проказой) и родившихся у них детей. Первокурснику пришлось обследовать больных лепрой и их детей в условиях специального закрытого лечебного учреждения в Гиссаре.

Кстати, за эту научную работу молодого студента потом отправили на научно-практическую студенческую конференцию университета г. Тарту (Эстония). Затем последовало другое исследование – на этот раз заведующий курсами урологии доцент Василий Николаевич Дунчик, увидев в студенте Иномове, работающем одновременно медбратом клиники, потенциал будущего ученого, поручил подготовить работу о влиянии климатических особенностей местности на функцию почек, которую он исследовал примере больных в Канибадаме.

Фото из личного архива

Вот тут-то и пригодились ему записи, сделанные на школьной метеостанции, благодаря которым у него на руках были данные о погодных условиях местности за три года. А на пятом курсе, когда Джура Иномов проходил военную подготовку в Ашхабаде, он уже занимался исследованием влияния жаркого климата на возникновение и развитие мочекаменной болезни. Студент Иномов ассистировал своему учителю также на операциях. Кстати, научную статью таджикского студента опубликовал Всесоюзный научный журнал, что было тоже редкостью в те годы, так как обычно такие статьи сопровождались фамилиями солидных профессоров.

- Вся эта отеческая забота Василия Николаевича укрепила во мне, в будущем специалисте, любовь к выбранной профессии, чтобы служить на благо здоровья людей, - рассказывает собеседник.

Возвращение домой

И вот, по завершении института, при распределении выпускников, когда Василий Николаевич возлагал на своего любимчика большие надежды в науке, он по семейным обстоятельствам (забота о престарелых родителях), попросил направить его работать на периферию – в районную больницу. Проработав врачом полтора года, Джура Иномов по настоянию отца, который случайно узнал, на какие жертвы пошел его сын, чтобы присматривать за родителями, он вернулся в Душанбе, закончил клиническую ординатуру и аспирантуру, защитил диссертацию и стал кандидатом наук.

Позже, учитывая организаторские способности Иномова, его назначили заместителем главврача Канибадамской центральной больницы, а через некоторое время перевели в областной филиал 4-го управления Минздрава республики в г. Ленинабад (бывший Худжанд). Еще через время, получив навыки на специальных курсах по подготовке руководящих кадров в Москве, Джура Иномович вернулся в родной Канибадам на должность главного врача больницы.

За период своего руководства, Джура Иномзода получил очень большой и полезный опыт в менеджменте, организуя например, такие мероприятия, как Республиканская школа передового опыта по охране материнства и детства в Канибадаме с участием главврачей райбольниц со всей республики. А еще через время о Канибадамской больнице заговорили на уровне Союза, так как по инициативе ее руководителя Центральная районная больница г. Канибадама была утверждена Минздравом СССР как Школа передового опыта по всеобщей диспансеризации населения, т.е. по полному охвату медицинским наблюдением 120-тысячного населения района.

Итоги совместного учения ОКПТ и МЧС РТ Фото из личного архива

Министр военного времени

Благодаря этому и другим новшествам, о новом руководителе-организаторе уже знали в министерстве здравоохранения республики, ему несколько раз предлагались различные должности в головной структуре. Но он не хотел оставлять ставшую уже родной, больницу. Примечательный факт: при Джуре Иномовиче Канибадамская ЦРБ была единственным в республике медицинским учреждением районного масштаба, где работали три (!) кандидата медицинских наук – сам Джура Иномович (врач-организатор здравоохранения и терапевт высшей категории), врач-кардиолог высшей категории Исмоилджон Аминджанов и врач-анестезиолог-реаниматолог высшей категории Равшанбек Эркаев. Джура Иномзода сегодня особенно гордится тем, что смог «пробить» в Москве строительство нового здания городской поликлиники взамен построенной еще в 20-х годах прошлого века.

- С какими трудностями пришлось столкнуться во время этой работы, - вспоминает Джура Иномович, - В связи с тем, что наши многочисленные заявки лежали «без движения» в минздраве республики, мы решили подключить нашу землячку, Фотиму Тоирову - заместителя председателя Совета Национальностей Верховного Совета СССР. Тогда моментально подключился Минздрав СССР и работа пошла. А заместитель министра здравоохранения республики, курирующий сектор строительства, за эту «инициативу», что я миновал республиканский минздрав, объявил мне устный выговор (кстати, единственное административное наказание в моей биографии). Правда, вскоре меня перевели на работу в столицу, на должность первого заместителя министра здравоохранения республики.

С апреля 1990 по ноябрь 1992 годов - в самые трудные для страны годы, Джура Иномзода руководил министерством здравоохранения Таджикистана. Кстати, в составе правительства его дважды брали в заложники – сначала в здании театра им. Лахути, затем – в подвале Верховного Совета.

Президент Красного полумесяца

После отставки с поста министра на 16-й сессии Верховного Совета, Иномзода работал председателем ЦК профсоюза работников здравоохранения Таджикистана, заведующим кафедрой института последипломной подготовки медицинских кадров.

Еще работая в Канибадаме, Джура Иномович кроме руководства больницей, возглавлял районную ячейку Национального общества Красного Полумесяца Таджикистана и когда его, на очередном съезде избрали президентом Национального общества Красного Полумесяца Таджикистана, никто не удивился. Рассказывая об этом периоде своей трудовой биографии, который продолжался 11 лет, до выхода на пенсию, Джура Иномович вспоминает что именно удалось сделать ему, находясь на этом поприще.

Министры здравоохранения - участники конференции ВОЗ, Копенгаген Фото из личного архива

- Именно в этот период, когда гражданская война в Таджикистане еще продолжалась и наблюдался резкий спад социально-экономических показателей страны, связанный с распадом СССР, разрывом экономической взаимосвязи с бывшими республиками, резко возросла роль неправительственных организаций, особенно гуманитарных. В этом аспекте особый статус имело Международное Движение Красного Креста и Красного Полумесяца. Традиционный гуманитарный мандат Красного Креста и Красного Полумесяца, его нейтралитет в зонах конфликтов давал основание считать деятельность Общества Красного Полумесяца Таджикистана одним из важнейших звеньев в процессе восстановления мира и социальной поддержки уязвимых слоев населения.

Руководство Общества Красного Полумесяца Таджикистана взяло курс на институциональное развитие структур национального общества, обучение персонала и добровольцев работе в условиях стихийных бедствий, обучения населения оказанию первой помощи. Общество стало одним из первых в странах бывшего Союза, которое отказалось от старого метода работы и переняло международные стандарты. После этого в Таджикистан стала поступать гуманитарная помощь в виде муки, продовольствия, медикаментов, которая помогла тысячам таджикским семьям выжить в те трудные годы.

Открытие ортопедического центра в Душанбе Фото из личного архива

Кстати, за многолетний период своей деятельности в должностях министра здравоохранения Республики Таджикистан и президента Национального общества Красного Полумесяца РТ, Джура Иномзода дважды поднимал государственный флаг Республики Таджикистан за границей: в честь принятия страны во Всемирную организацию здравоохранения (Женева, 1992г) и принятия Общества Красного Полумесяца Таджикистана в Международную Федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (Женева, 1997 г.).

- Работая в этой общественной гуманитарной организации нам удалось не только помочь тысячам таджикистанцев гуманитарной помощью, но также наладить инфраструктуру и организовать полевую почту для нуждающихся, - вспоминает бывший руководитель Национального Общества Красного Полумесяца РТ, - Но самым главным достижением на мой взгляд, стали разработка и принятие законов РТ «О волонтерской деятельности» и «О благотворительной деятельности», причем, последний был одним из первых законов, принятых на бывшем советском пространстве и повышающий интерес, особенно бизнес-среды, к благотворительной деятельности на добровольных началах.

С 2007 года Джура Иномзода работает доцентом кафедры семейной медицины Таджикского государственного медицинского университета. У него очень много учеников.

В семье тоже порядок – любящая супруга, дети, внуки. Двое дочерей пошли по стопам отца – стали медиками, одна дочь – юрист, сын связал свою жизнь с экономикой. Джура Иномович рассказывает, что детей воспитывали строго, чтобы они выросли скромными и отзывчивыми.

С генсеком МФОКККП, Женева Фото из личного архива

- Я и моя супруга Музайяна гордимся своими детьми, - говорит Джура Иномзода, - Сын Акобир, будучи школьником, начал свою добровольческую деятельность в первых рядах волонтеров ОКПТ при стихийных бедствиях. Я старался, чтобы дети сами научились зарабатывать на жизнь, без помощи родителей и связей. И своим студентам тоже это объясняю на занятиях, чтобы они полагались только на себя, свои знания и опыт.

…Сегодня, в свои 75 лет Джура Иномзода считает себя счастливым человеком: жизнь удалась, потому что он достиг своей цели – стал тем, кем мечтал в детстве – целителем. Наверное, в этом и есть главное предназначение человека.

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