Холдинг VEON Ltd. достигла соглашения по продаже своего подразделения в Таджикистане. Теперь ООО "Таком" будет перепродана компании ZET Mobile. Пресс-релиз о данной сделке компания распространила 5 апреля.

В документе говорится, что данное решение обосновано стратегией компании по оптимизации своего портфеля телекоммуникационных активов и выхода с рынков, где бизнес у компании небольшой.

VEON объединяет операторов, предоставляющих услуги в Европе, Азии и Африке. В странах СНГ она работает под брендом Билайн.

Veon заявила о продаже акций еще год назад. Вопрос был только в том, кто выкупит компанию.

Подробности сделки еще не известны

Уйдет ли Билайн с таджикского рынка?

«Нет, компания с рынка не уйдет. По условиям сделки, бренд Билайн остается в Таджикистане. На данный момент идет переходный процесс. Пока в компании все сотрудники работают в обычном режиме, все находятся на своих рабочих местах», - сообщил «АП» источник в компании.

По его словам, в ближайшее время в Таджикистан приедет новый Генеральный директор компании.

«Он из Хорватии, специалист в области телекоммуникации Марио Цветкович. Он владеет русским языком, что облегчит работу с местным персоналом», - сказал источник, при этом отметив, что обычный потребитель не ощутит изменения в структуре компании - все услуги будут предоставляться в дежурном режиме.

Возможно улучшение связи?

В последнее время, Билайн часто сталкивается с проблемами. Служба Связи, которой принадлежит эксклюзивное право поставки интернета, в качестве давления на компанию за долги просто перекрывает канал. От этого и ухудшение связи.

«Например, 5 апреля, Билайн оставался без интернета в течение 5 часов. Когда много обязательств перед Налоговым комитетом, Службой Связи, расходы за Единый коммутационный центр, интернет, тяжело со всеми расплачиваться вовремя. В этих случаях, нам Служба Связи перекрывает канал, а резервных у нас нет», - отметил источник в компании.

Однако, по его словам, если все эти моменты урегулировать, у компании есть большие шансы развиваться.

«У нас есть план развития, за последний год мы увеличили свои салоны связи в два раза, и теперь их число достигло 120 салонов, улучшилось качество связи. Есть планы ставить новые базы, делать цены более доступными», - добавил источник.

Напомним, в 2016 году Налоговый Комитет оштрафовал компанию Таком (Билайн) на 45 млн. долларов.

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