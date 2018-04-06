В аппарате президента Узбекистана образована Служба правового сопровождения реформ и координации правоохранительной деятельности. Задачи и функции новой структуры прописаны в постановленииШавката Мирзиёева, вступившем в силу 4 апреля, сообщает ИА "Фергана".

Создание органа для мониторинга и контроля за исполнением решений президента по реформированию системы госуправления, социально-экономической и судебно-правовой сфер обусловлено неудовлетворительной работой чиновников. В частности, в постановлении президента говорится о фактах уклонения отдельными руководителями госорганов от ответственности за принятые ими управленческие решения, а также о случаях принятия ими решений, которые выходят за пределы компетенций и зачастую противоречат действующим нормам законодательства.

Служба правового сопровождения и координации правоохранительной деятельности будет отчитываться перед президентом о состоянии правопорядка в стране, вносить в госорганы предложения по принятию изменений в законодательство, пересмотру или отмене решений хокимов (глав администраций) различных уровней, оптимизации штата госорганов, устранению излишних административных процедур, приводящих к бюрократии и коррупции.

Кроме того, в функции Службы входит обеспечение реализации конституционных полномочий главы государства по вопросам гражданства, предоставления политического убежища, амнистии и помилования лиц, осужденных в Узбекистане. Новая служба также будет предоставлять материалы по фактам неисполнения решений президента для рассмотрения степени ответственности виновных.

Документ обязывает правительство республики в обязательном порядке согласовывать проекты решений с вновь образованной службой.

Помимо прочего, одним из пунктов постановления предусмотрено строгое предупреждение руководителей комплекса Кабинета министров о недопустимости проведения необоснованных совещаний с участием представителей госорганов и органов власти на местах.

Отметим, что практически с момента прихода к власти Мирзиёев взял курс на реформы, направленные на либерализацию экономики, смягчение режима, борьбу с коррупцией и произволом чиновников. Некоторые одиозные силовики и чиновники были освобождены от занимаемых должностей, в отношении части из них возбуждены уголовные дела.

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