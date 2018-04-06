24-26 апреля в Ташкенте состоится международная конференция «Стратегия действий и сильная социальная политика: международная практика и опыт Узбекистана».

Конференция проводится по инициативе Федерации профсоюзов Узбекистана и в ней примут участие делегации и эксперты из более 50 стран мира, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Узбекистане, международных организаций, сообщается в пресс-релизе посольства РУ в Таджикистане.

В работе форума также примут участие члены парламента, представители судебных и правоохранительных органов, министерств и ведомств, научных учреждений и институтов гражданского общества республики, представители республиканских и зарубежных СМИ.

Основная цель конференции - раскрытие роли, сути и значения Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017-2021 годах.

Стратегия действий направлена на укрепление независимости, обеспечение мирной и благополучной жизни, создание прочных гарантий защиты прав, свобод и интересов граждан, построение правового демократического государства, основанного на рыночных отношениях и частной собственности, формирование сильного гражданского общества, обретение Узбекистаном достойного места на международной арене, а также сильной социальной политики, проводимой в стране.

В рамках конференции в целях ознакомления зарубежных экспертов с результатами работ, проводимых на основе Стратегии действий, планируются поездки по объектам социальной сферы, организациям и учреждениям, а также историческим городам страны.

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