В Таджикистане 7 апреля отметят Всемирный день здоровья.

В этот день в Госучреждении «Институт гастроэнтерологии» города Душанбе пройдет общереспубликанское мероприятие под названием «Всеобщий доступ к медицинскому обслуживанию», сообщили в Минздраве Таджикистана.

В этот день с 8 до 12 часов горожане и гости столицы смогут на бесплатной основе пройти обследование и получить консультации у врачей в этом учреждении.

Следует отметить, что день открытых дверей будет проходить во всех Городских центрах здоровья по всей республике.

Напомним, что Всемирный день здоровья каждый год проходит под новой актуальной темой из области здравоохранения. Лозунг 2018 года — «Здоровье для всех».

Напомним, Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля в день создания Всемирной организации здравоохранения в 1948 году.

За время, прошедшее с этого момента, членами Всемирной организации здравоохранения стали около двухсот государств мира. Ежегодное проведение Дня здоровья стало традицией с 1950 года. Он проводится для того, чтобы люди могли понять, как много значит здоровье в их жизни, и решить, что им нужно сделать, чтобы здоровье людей во всем мире стало лучше.

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