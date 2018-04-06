Facebook начала удалять старые сообщения, которые создатель соцсети Марк Цукерберг отправлял другим пользователям, пишет Медуза со ссылкой на Techcrunch.

Несколько человек на условиях анонимности рассказали TechCrunch, что больше не могут найти в своих чатах сообщения, которые когда-то получили от Цукерберга. Причем уведомления о получении сообщений сохранились в электронной почте.

В пресс-службе Facebook заявили, что с 2014 года изменили политику коммуникации с высшим руководством компании — это было связано с публикацией переписки руководства Sony Pictures.

«Помимо прочего был ограничен период сохранения сообщений от Марка [Цукерберга] в Messenger», — заявили представители соцсети. По информации TechCrunch, это также затронуло сообщения от других топ-менеджеров компании.

Facebook позволяет удалять сообщения в чате, но они исчезают только у того пользователя, который сам принял такое решение. Все отправленные и полученные собеседником сообщения сохраняются на его стороне.

В марте 2018 года руководство Facebook подвергли критике в связи с публикацией расследований о британской компании Cambridge Analytica. Приложение этой фирмы смогло собрать данные 87 миллионов профилей пользователей соцсети, чтобы потом применять их для рекламных и политических кампаний.

Цукерберг после этого пообещал ужесточить политику соцсети в отношении раскрытия пользовательских данных.