Роскомнадзор обратился в суд с иском о блокировке мессенджера Telegram, сообщает 6 апреля Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Исковое заявление подано в связи с выявлением ФСБ России неисполнения компанией Telegram Messenger Limited Liability Partnership обязанности организатора распространения информации, установленной пункта 4.1 статьи 10.1 данного закона [„Об информации“]», — говорится в заявлении.

Источники «Интерфакса» также сообщают, что ведомство подало иск против мессенджера о непредоставлении ключей шифрования по запросу ФСБ. Идет ли речь об одном или о разных исках, не уточняется.

Ранее Роскомнадзор дал Telegram срок до 4 апреля, чтобы передать ФСБ ключи шифрования. Представители мессенджера ответили, что принцип построения сервиса не позволяет это сделать.

ФСБ против Telegram

Мировой суд Мещанского района Москвы 16 октября 2017 года оштрафовал Telegram Messenger LLP (Лондон) на 800 тысяч рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей. Telegram Messenger LLP подала на это решение жалобу, 12 декабря 2017 года Мещанский суд Москвы признал решение суда по этому делу законным.

Верховный суд России 20 марта снова отказал Telegram в признании недействующим приказа ФСБ РФ, устанавливающего процедуру предоставления ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей интернета. Роскомнадзор дал Telegram 15 дней для выполнения запроса ФСБ.

21 марта стало известно, что Telegram оспорил штраф в Европейском суде по правам человека.

Позже Мещанский суд Москвы отказался принять коллективный иск пользователей мессенджера Telegram, которые считают незаконным требование спецслужб о предоставлении ключей для расшифровки переписок в мессенджере.

2 апреля Telegram снова отказался предоставить Роскомнадзору ключи для дешифровки сообщений. Павел Чиков, руководитель международной правозащитной группы "Агора", которая представляет мессенджер в судах, сообщил в своем Telegram-канале, что "Telegram принял решение снова снизойти и разъяснить чиновникам, что указанные требования в принципе неисполнимы".

Как сообщал мессенджер Роскомандзору, при создании "секретного чата" используется "асимметричное шифрование и алгоритм Диффии - Хеллмана", при котором из двух созданных частей ключа одна никогда не покидает пользовательского устройства и не передается по каналам связи".

"Таким образом, администратор сервиса в существующей архитектуре ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых с его помощью электронных сообщений", - говорится в ответе Telegram.

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