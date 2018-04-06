Государственное учреждение по гидрометеорологии Таджикистана предупреждает о неустойчивой погоде в республике с 7 по 10 апреля.

Как отмечается в предупреждении таджикских синоптиков, в ближайшие сутки в республике в связи с неустойчивой погодой ожидается дожди (ночью выше 2500 м снег).

С 7 по 10 апреля в республике ожидается неустойчивая погода. Пройдут дожди (ночью выше 2500 м снег), 8 и 9 апреля местами сильные, гроза.

Столбик термометра в эти дни понизится в долинах на 8-10 градусов.

КЧС Таджикистана в свою очередь убедительно просит граждан соблюдать основные меры личной безопасности, воздержаться от выездов на водоемы и горных походов.

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