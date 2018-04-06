Депутат афганского парламента от провинции Кундуз Инджинир Камол заявил, что раненые в боях с правительственными силами Афганистана боевики «Талибана» получают медицинскую помощь в клиниках Таджикистана.

Пограничные войска Госкомитета национальной безопасности Таджикистана обвинили его во лжи.

«Информация, которую распространил депутат афганского парламента посредством телеканала «Ошно», является вопиющей ложью», - заявил «АП» начальник пресс-центра ПВ ГКНБ Таджикистана Мухаммад Улугходжаев.

По его словам, «Талибан» на территории Таджикистана признана террористической организацией, и любые контакты с ними запрещены законами республики.

«Официальный Душанбе не имел и не имеет никаких контактов с «Талибаном» и этим все сказано», - подчеркнул пресс-секретарь погранвойск.

Однако, афганский политик в своем интервью заверяет, что талибы наладили тесные контакты с Таджикистаном, и "их раненные боевики лечатся в госпиталях Таджикистана".

«Контакты «Талибана» с официальным Душанбе - сегодня не секрет, об этом знают многие жители приграничных с Таджикистаном жителей нашей страны, которые находятся на подконтрольных талибам территориях», - заявил депутат парламента Афганистана.

Афганский политик уверяет, что "Талибан" сегодня имеет тесные, дружественные контакты с соседними странами, с регионом и международным сообществом.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus