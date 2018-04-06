Сын погибшего в начале января от пуль пограничников 44-летнего жителя Исфары Кодирхона Усмонходжаева вынужденно оставил учебу в престижном вузе Таджикистана, сообщил «АП» родственник погибшего.

По его словам, сын покойного Ахадхон учился на первом курсе факультета «строительство и архитектура» Таджикского политехнического Университета.

«Из-за гибели отца он был вынужден оставить учебу, и вернуться из столицы в Исфару, - сообщили родственники. - Семья больше не сможет обеспечить его дальнейшее пребывание в столице. Мэрия Исфары после смерти Усмонходжаева пообещала его вдове помощь в учебе ее детей, но ничего конкретного не предприняла».

Второй сын погибшего также оставил учебу в лицее №2 Исфары и вернулся домой, он продолжает учебу в местной общеобразовательной школе.

Вдова погибшего рыбака – Мутриба Охунова, ранее заявляла в СМИ, что представители пограничных войск ГКНБ Таджикистана, мэрии Исфары ни разу не поинтересовались состоянием ее семьи, ее детей.

В интервью «АП» она заявила, что не верит в торжество закона в деле расследования гибели своего мужа. «Подсудимые солдаты на судебном разбирательстве часто меняют свои показания, они сперва заявили, что огонь открыли без предупреждения и команды, а потом отказались от них», - заявила М. Охунова.

Военный суд Худжандского гарнизона 3 апреля приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении двух солдат пограничных войск ГКНБ Таджикистана, обвиняемых в превышении должностных полномочий. Они открыли огонь на поражение в сторону рыбаков. В результате этой стрельбы погибли двое мужчин.

На скамье подсудимых находятся солдаты войсковой части 0215 пограничных войск ГКНБ Таджикистана Хусрав Меликов и Джонибек Ирсалиев.

Пограничные войска ГКНБ Таджикистана по данному вопросу, как и прежде, воздерживаются от комментариев.

Поездка на рыбалку в Канибадам для жителей поселка Гулистон джамоата Кулканд города Исфары завершилась 7 января трагически: их обстреляли военные.

Кодирхон Усмонходжаев, Абубакр Бобоев и трое братьев – Гафурджон, Гуфронджон и Мирзобахриддин Рахимовы поехали ловить рыбу в реке Сырдарья, недалеко от джамоата Махрам города Канибадам. Около 9 часов вечера, когда собрав улов и вещи, мужчины собирались домой, к ним подошли военные с автоматами.

Военные начали предъявлять претензии мужчинам, заявив, что те не имели права здесь рыбачить. Жители Исфары, в свою очередь, ответили, что местность не запретная, и рыбалкой тут занимаются многие. Затем мужчины сели в машину и поехали. В это время военные открыли по ним огонь.

В результате пулевые ранения в голову получили двое рыбаков. Раненых отвезли в больницу Канибадама и на следующий день сделали им операцию. Однако Абубакр Бобоев, так и не приходя в сознание, скончался.

Родные Усмонходжаева тогда сообщили «АП», что после этого случая к ним пришли из хукумата Исфары и сказали, чтобы они молчали.

«Они сказали, чтобы мы ничего не говорили журналистам, а они помогут нам, возьмут все больничные расходы на себя. Однако по факту только джамоат Кулканд один раз дал 1 тыс. сомони и все. Хукумат и прокуратура обещали, но не дали. В течение почти двух месяцев все деньги на лечение в больнице давал брат, который находится в миграции», - сообщили родные Усмонходжаева.

44-летний Кодирхон Усмонходжаев скончался в больнице 21 февраля. Его жена Мутриба Охунова и дети находятся в тяжелом состоянии, так как он был главой семьи и единственным кормильцем.

По данным ГКНБ, пограничники хотели выяснить цель пребывания гражданских лиц в непосредственной близости от линии границы. «Пограннаряд попытался установить личность и выяснить цель пребывания гражданских лиц в непосредственной близости от линии границы, однако водитель автомашины по неизвестным причинам резко двинулся с места и попытался скрыться, при этом совершив наезд на одного из военнослужащих», - говорилось в сообщении пресс-службы.

По данным пресс-центра, наряд, согласно уставу, произвёл предупредительный выстрел в воздух, на что водитель автомашины, якобы, не отреагировал. Затем пограничники вынужденно произвели ещё два выстрела в след автомашины.

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