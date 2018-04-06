Вкладчики филиала «Точиксодиротбанка» в городе Бохтар обратились с открытым письмом к президенту страны и просят помочь им в вопросе возвращения своих вкладов.

«Вот уже два года, как мы обиваем пороги филиала «Точиксодиротбанка» в г.Бохтар с целью возврата своих депозитов. Поначалу нам обещали выплачивать по 200 долларов США в месяц, но выдали эту сумму только один раз. Потом нам стали выдавать по 200 сомони дважды в неделю. Теперь - то один раз в неделю, то - по спискам, то - в порядке живой очереди, то кому как повезет: то достанется, то нет, и это продолжается вот уже около двух лет. Нас не информируют, что будет дальше, когда же мы сможем получить все свои кровные деньги, которые копили годами, до последней копейки. Это «хождение по мукам» за свои же деньги. Мы вкладывали в долларах, а нам выдают в сомони с низкой курсовой разницей. Нас постоянно обманывают. Мы обращались с письмом в Национальный банк Республики Таджикистан, но оттуда ответили, что, мол, вам же выдают помалу и если Вас это не устраивает, то обращайтесь в суд. Мы обращались в суд, но тоже - никакого толку. Многим из вкладчиков по 65-70 лет, так как они вкладывали для того, чтобы в случае болезни потратить эти деньги на лечение или дом отдыха, чтобы поддерживать здоровье. И если такими темпами нам будут возвращать наши депозиты, то, скорее всего, нам их не видать. Есть среди вкладчиков и те, кто в трудных условиях годами работал в России, чтобы в будущем накопить на обучение своих детей или на приобретение жилья», - написали в редакцию жители Бохтара, попросив, чтобы президент страны помог разобраться в данной ситуации.

Между тем, в феврале этого года с вкладчиками, которые написали обращение, случился инцидент в филиале «Точиксодиротбанка» в Бохтаре, о чем они сообщили в письме.

«Во вторник, 13.02.2018, когда мы ждали получения очередных 200 сомони, это обращение подписали более 50 вкладчиков и еще несколько человек еще продолжали подписывать, кто-то из сотрудников банка сообщил руководству, что здесь подписывают письмо-обращение в газету. Директор филиала Рустам Хабибуллоев подбежал к вкладчику Людмиле Васильевне Чижовой, стал кричать на нее и других, выхватив письмо и разорвав его в клочья. «Вы неблагодарные, мы же вам выдаем каждую неделю по 200 сомони. Если так будете делать, то вообще ничего не получите!» - пригрозил он.

«Разве он имеет право так поступать с клиентами банка? Наш уважаемый президент всегда говорит, чтобы руководители всех уровней вели себя достойно, были вежливыми, уважали достоинство других людей. Он, как руководитель филиала, наоборот, должен был успокоить вкладчиков, которые и так взвинчены создавшейся ситуацией, объяснить, какие меры предпринимает банк и что будет с нашими вкладами. Банк в свое время пользовался нашими вкладами, получал хорошие дивиденды, с чего выплачивал сотрудникам зарплату, покупал дома, магазины, строил свои филиалы во всех районах республики. Где теперь эти деньги народа? Часами простаиваем в филиале, чтобы получить эти 200 сомони. Стоим, как нищие, в очереди за своими деньгами и вымаливаем, кому достанется, а кому нет - уходим «не соло не хлебавши». Сколько может продолжаться это безобразие? Это не письмо, а крик души. Мы хотим, чтобы через вашу газету нас услышали и прояснили обстановку в банке. Пусть правительство заставит руководство банка продать свое имущество и выплатить наши депозиты. Пусть руководство банка несет ответственность перед народом», - пишут рассерженные вкладчики, упомянув при этом, что у них теперь нет доверия к банкам.

«А ведь инвесторы заинтересованы, чтобы народ хранил свои сбережения в банках для поддержки экономики. После сложившейся ситуации лучше хранить деньги дома под подушкой или в чулках, - говорится в обращении. - В настоящее время ситуация ухудшилась, все карточки заблокировали. Если раньше мы получали по 200 сомони каждую неделю, теперь мы получаем эти деньги раз в месяц. В душанбинских филиалах как-никак карточки открыты, и в месяц они получают по 10 транзакций. Мы бы очень хотели, чтобы головной офис обратил внимание на наши проблемы и выделил больше денег для филиала города Бохтар, так как во всех районах области филиалы закрыли и теперь все вкладчики из районов приезжают в Бохтар за своими деньгами. В итоге – деньги получает лишь малая часть людей. Мы очень просим уважаемого Президента помочь вернуть наши деньги!»

Вкладчики филиала «Точиксодиротбанка» в г. Бохтар