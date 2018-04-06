В начале года коллегия Минкультуры Таджикистана подвела итоги республиканского конкурса «Книга года». На этот конкурс были допущены книги таджикских писателей и поэтов, которые были изданы в стране в 2017 году. В номинации «проза» одним из победителей была признана повесть «Зоопарк» прозаика, переводчика и драматурга Абдугаффора Абдуджаббора.

Приводим отзыв на эту книгу доктора исторических наук, профессора Ибрагима Усмонова.

Я узнал, что книга «Зоопарк» Абдугаффора Абдужаббора – талантливого писателя, публициста, драматурга и переводчика - была признана «Лучшей книгой года». Это радостное событие. Абдугаффор - скромный человек и творческая личность, живёт умеренной жизнью и без претензий, и книга его тоже проста в чтении, прекрасна и притягательна.

Новеллы несут в себе боль, жизнь, заставляют думать, задумываться. В одной из них, к примеру, отец не может заставить своих четверых детей навестить их мать. «Какая мама?» - спросил один из сыновей. «Мать, которая девять месяцев выносила и родила каждого из вас». Но дети не идут навещать больную женщину. Ибо, живя более четверти века в одном городе, мать ни разу не навестила своих детей, которых бросила еще в раннем детстве, не поинтересовалась их жизнью. «Устраивала свою жизнь» - так думала она. Но осталась одна. И умерла в одиночестве. Выполняя волю отца, дети пошли-таки на похороны и проводили женщину в последний путь. Как чужие, не проронив ни слезинки.

Маленький текст на одной странице. Но сколько в нем глубокого смысла! И так каждая из новелл.

Две его драмы также нашли свое место в репертуарах театров.

Но самым сильным и новаторским произведением в этой книге является повесть «Зоопарк».

Я считаю, что в таджикской современной литературе последнего столетия ничего подобного в таком стиле не было. Здесь перемешаны сказка, быль и наставление. К примеру там, где дракон говорит старику: всякий раз при встрече со мной ты будешь вспоминать о своем сыне, которого я проглотил, а я же – о своем хвосте, который отрубил мечом твой сын, желая убить меня, и потому нашей дружбе пришел конец. И рассказы, начинающиеся с «было это или не было». На самом деле даже быль и ее содержание также похожи на сказку. Ибо все происходит в мегаполисе, но мы пока не знакомы с таким градоуправлением. Повествование зиждется на знании главными персонажами – дедом и внуком – языка зверей. Об этом мы слышали из сказок и религиозных повествований. Но повесть «Зоопарк» похожа не на сказку, а на фантастическое описание бытия. С его жителями, руководителями, животными.

Удивительна сама идея повести: человек, животные, фауна и флора здесь едины, взаимосвязаны между собой. Защита всего этого - наш человеческий долг. Автор словно призывает к этому. Учить на примере людского вандализма, бессердечности, злобы. Из этой повести мы познаем, что страшнейшим зверем является сам Человек. Эту картину – истину жизни можно наблюдать не только в истории убийства волчицы и ее волчат. В эпизоде, когда волк, захватив маленького сына охотника, не причиняет тому никакого вреда, уходит прочь, а охотник, видя это, восклицает неистово: «Я зверь. Волк оказался человечнее меня!» Более того, всех зверей в зоопарке приводят в ужас безжалостные люди в масках, которые уничтожают беспомощных животных, сея смуту в мегаполисе, стране и во всем мире; желая спасти зверей, гибнут люди, которые хотят сообщить об истинном положении дел. Все это раскрывает идею и цель автора повести - показать бессмысленность и бренность этого мира. Читатель, вникнув в смысл содержания повести, сравнивает поведение действующих лиц, их повадки, осознает, что на самом деле мы живем в то время, когда «человек человеку волк». И это - трагедия нашей современной планеты.

Прочитав повесть и закрыв книгу, начинаешь оглядываться вокруг или задумываешься. И первое, что приходит на ум, это то, что нигде нет ни одного животного. Ни одного монстра, но всюду, по всему мегаполису, царят ужас и хаос, возникшие от разлада человека с природой, человека с человеком. Этот ужас идет от страха, от недоверия, подозрительности. Писатель показывает это все в объеме одного мегаполиса. Имея в виду весь мир. Далекий и одновременно близкий нам. Показать взаимосвязанность всего живого на земле. Читатель осознает, что описание в повести кажется нам чем-то далеким, но очень знакомым и близким.

Жанр произведения – повесть. Внешне каждая из ее глав кажется самостоятельным произведением. Но это не так. События, изображенные в повести, взаимосвязаны меж собой и в совокупности составляют цельный сюжет, одну тему.

Это трагичная по содержанию, но мастерски написанная повесть оставляет глубокий след в сердце. И потому не только в процессе чтения, но и после описанное в повести оживает в памяти, заставляя задумываться.

Честь и хвала мастерству писателя.

Ибрагим УСМОНОВ, профессор, доктор исторических наук

Как стало известно «АП», в ближайшее время в Санкт-Петербурге выйдет в свет сборник произведений Абдугаффора Абдуджаббора на русском языке, в который вошли две повести: «Зоопарк» и «Последний снег», а также двадцать его новых рассказов.

Абдугаффор Абдуджаббор - почетный доктор философии в области литературы, академик Академии художеств Таджикистана, является выпускником факультета журналистики Ленинградского (Санкт-Петербургского) государственного университета.

Автор 25 сборников и книг (рассказы, повести, драмы, очерки, переводы), более 1500 телепрограмм, сценариев документальных телевизионных фильмов. Осуществлены постановки его пьес: «Жернова судьбы», «Расскажи басню, Эзоп», «День рождения наивного лисёнка», «Последняя песня».

В его переводе на таджикском языке изданы роман египетского писателя, лауреата Нобелевской премии Наджиба Махфуза «Путь», повесть и роман всемирно известного писателя Габриэля Гарсиа Маркеса «Полковнику никто не пишет», «Сто лет одиночества», повесть Валентина Распутина «Уроки французского», роман Сомерсета Моэма «Луна и грош», рассказы ярких писателей Европы, Латинской Америки и др.

Ряд его рассказов и повестей переведены на русский, узбекский, киргизский, казахский, индийский, английский, немецкий языки.

Лауреат премии Союза журналистов Таджикистана имени Абулькасима Лахути.

Лауреат премии Союза журналистов Таджикистана, Ассоциации публицистов республики. Награжден орденом «Шараф» (Славы, 2005) второй степени, орденом «Сердце Данко» (Россия, 2011), юбилейной медалью в честь 20-летия государственной независимости Казахстана (2011), золотой медалью Международного университета фундаментального обучения (2014).

Член союзов журналистов (1988), театральных деятелей (1990), писателей (1997) и Ассоциации публицистов (2006) Таджикистана, член Российского Межрегионального союза писателей (2013).