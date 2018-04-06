В дни проведения чемпионата мира по футболу мигрантам лучше избегать поездок в города, где будут проводиться матчи. Подобные рекомендации звучали не раз со стороны властей и диаспор.

Глава Ассоциации народов Урала и председатель совета «Общество таджикской культуры «Сомон» Фарух Мирзоев в интервью Migrant.news.tj отметил, что эти советы звучат только во благо самих же мигрантов.

«Если у трудового мигранта, не важно из какой страны, не все в порядке с документами, то конечно же ему лучше переждать период проведения ЧМ-2018 вне городов, в которых будут проходить матчи. Екатеринбург в их числе. С учетом того, что в эти города будут откомандировано большое число сотрудников силовых структур, то, естественно, требования не только к мигрантам, но и в целом ко всем гражданам будут строгими и это вполне нормально», — сказал он.

Фарух Мирзоев советует мигрантам «отсидеться» в другом городе России, либо же держать свои документы в таком порядке, чтоб не было повода для придирок. Иначе выдворение для нарушителей будет неминуемым, а спрятаться от проверок будет невозможно.

В целом в Екатеринбурге пройдет четыре матча. В дни проведения чемпионата мира по футболу сложно будет зарегистрироваться за сутки, поэтому и ехать в эти города не стоит. Кроме этого, сложно будет въезжать и выезжать в и из города уже в мае, поэтому важно уже в апреле сменить город проживания, советуте Фарух Мирзоев.

"В екатеринбургском спецприемике по содержанию иностранных граждан, нарушивших правила пребывания, сейчас граждан Таджикистана не так много, как раньше. Власти региона стараются максимально урегулировать этот вопрос совместно с диаспорами. К примеру, таджикская диаспора, собрав денег у земляков, за январь-февраль смогла отправить на родину 35 наших сограждан», — сообщил Мирзоев.

Содержание мигрантов в спецприемниках, по его словам, дело опасное, ведь они могут примкнуть к криминальным группировкам, у которых немало связей в подобных учреждениях и поэтому очень важно своевременно отправлять их на родину, а не держать по нескольку месяцев за решеткой.

«Будет очень обидно, если мигрант не успеет зарегистрироваться за сутки после въезда в тот же Екатеринбурге или Москву, а если не сможет, то вероятность того, что он будет выдворен на следующий же день, очень высока. В таком случае семья окажется в сложной жизненной ситуации», — пояснил председатель совета «Общество таджикской культуры «Сомон».

Жесткие меры безопасности, в том числе, и правила регистрации в течение суток, будут приняты только в городах, где будут проходить матчи Чемпионата мира по футболу, а это 11 городов России: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

По указу Владимира Путина, иностранные граждане, пребывающие в города проведения матчей ЧМ по футболу с 25 мая по 25 июля 2018 года, должны встать на миграционный учет в течение одних суток. В связи с принятым указом, в эти дни все подразделения МВД России по вопросам миграции в указанных городах должны будут работать круглосуточно и без выходных.

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