АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 6 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

- В Минске пройдет заседание Совета министров иностранных дел СНГ, в нем примет участие Сироджиддин Аслов. Главы внешнеполитических ведомств обсудят взаимодействие в области обеспечения безопасности.

- В Душанбе состоится Региональный женский бизнес-форум, который объединит более 200 женщин-предпринимателей (из сектора ремесленничества и туризма) стран Центральной Азии и Афганистана.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 6 апреля

День геолога.

2010 - В Таджикистане запретили продажу копий фильма «Наша Russia: Яйца судьбы».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 6 апреля

1914 – Родился поэт Болтакул Диёри.

1924 – Родилась первая пионерка в СССР, награжденная орденом Ленина, ученый-языковед Мамлакат Нахангова.

1932 – Родился ученый Анвар Садриддинов.

1947 – Родился литературовед, государственный деятель Абдурахмон Абдуманнонов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 6 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, местами усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 21-26 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, днем 14-19 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 27-32 тепла, в предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 22-27 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 2-7 тепла, днем 18-23 тепла, по ВГБАО ночью 5-10 мороза, днем 8-13 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 26-31 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 17-22 тепла.

По городу Душанбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 24-26 тепла.

По городу Курган-Тюбе – – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 20-22 тепла.