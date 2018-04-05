«Не сглазить бы его», - говорят обычные узбекистанцы про своего президента Шавката Мирзиёева и избавляются от блокпостов на дорогах республики.

Итак, нужно было ехать в Ташкент, и я решил попасть туда самым дальним путем - не самолетом, не через Согдийскую область, а через границу, которая проходит с нашей стороны по району Турсунзаде, со стороны Узбекистана - по Сурхандарьинской области. Мне предстояло проехать до Ташкента на машине почти тысячу километров, через шесть областей – Сурхандарьинскую, Кашкадарьинскую, Самаркандскую, Джизакскую, Сырдарьинскую и Ташкентскую.

 

Мелкие торговцы везут всё, что можно дороже продать

После отмены визового режима каждые сутки таджикско-узбекскую границу пересекают около 10 тысяч человек - и таджикистанцев, и узбекистанцев. Теперь на пропускных пограничных пунктах шумно и полно народа. В основном это мелкие бизнесмены, которые возят туда-обратно товары широкого потребления. Например, из Узбекистана в Таджикистан они везут куриные яйца, гранаты, рис, растительное масло, узбекский текстиль. Из Таджикистана в Узбекистан - яблоки, груши, китайский ширпотреб, пылесосы, ковры. По обе стороны госграницы образовались и мелкие стихийные рынки, где ведется бойкая торговля.

Сейчас законы обоих государств разрешают людям без уплаты таможенных пошлин провести через границу товары на сумму не более $300, что даёт мелким торговцам свободу действий. Кстати, при Исламе Каримове Ташкент разрешал ввезти в Узбекистан или вывезти из республики без уплаты таможенных пошлин товары только на сумму $10.

На свою территорию Узбекистан разрешает всем гражданам Таджикистана без заполнения декларации провезти и денежную сумму, эквивалентную двум тысячам долларов; раньше любые деньги, драгоценности должны были быть в обязательном порядке задекларированы.

У самих таможенников работа тоже изменилась, например теперь они не проверяют багаж граждан вручную, а используют специальную технику. Не так давно багаж таджикистанцев узбекские таможенники проверяли лично; людей заставляли снимать обувь, носки и вытаскивать всё из карманов.

Увеличилось и количество пограничников по обеим сторонам границы: сейчас на таджикской стороне работают четыре пограничника, на узбекской - восемь. Естественно, соседи с людским потоком справляются быстрее, стараются не создавать очереди на границе; их таджикские коллеги отстают.

Единственное, что пока не изменилось, так это активная торговля валютой: продают и сумы, и сомони. Но наверняка скоро этому бизнесу положат конец: по законам Таджикистана и Узбекистана обмен валюты у частных лиц запрещен. На узбекской стороне уже даже построили здания пунктов обмена валюты.

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Чем отличаются таджикские бомбилы от узбекских таксистов?

Вслед за увеличением потока людей на границе, естественно, стало больше таксистов - и с нашей стороны, и с узбекской, только между ними большая разница. На таджикской стороне частным извозом пассажиров занимаются так называемые бомбилы - водители, у которых нет лицензии, позволяющей заниматься этим бизнесом. В Узбекистане бомбил мало, там за этим строго следят.

13:19 4 апреля

На тонированных автомобилях в Узбекистан все-таки нельзя. Исключения закончились

Таджикские бомбилы нагло хватают за руки всех потенциальных пассажиров, называют заоблачные цены за проезд (например, за 50 километров требуют 25 сомони, узбекские за такое же расстояние – не больше девяти сомони), и если кто-то из их коллег предлагает сумму меньшую, то может начаться драка. На узбекской стороне ничего такого нет.

После пересечения узбекской границы до самого Ташкента всех желающих обслуживают тысячи придорожных кафе и ресторанов. На протяжении почти тысячи километров пути до Ташкента я не увидел ни одного заведения, в котором официанты работали бы без униформы; ни в одном заведении нет поломанной мебели или грязной посуды с трещинами. И цены в них в два, а иногда и в три раза ниже, чем в Таджикистане. Кстати, ни в одном кафе за обслуживание клиентов не берут дополнительную сумму.

В Сырдарье в придорожном кафе нам и вовсе предложили плов на развес. Оказалось, что в некоторых узбекских кафе и ресторанах плов продают по весу -  100, 200 граммов или один, два килограмма плова.

В общем, наши придорожные столовые в сравнении с узбекскими – настоящие харчевни.

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«Куз тегмасин! Худо асрасин!»

В Ташкенте в последний раз я был пятнадцать лет тому назад - в марте 2003-го. Тогда на дорогах Узбекистана было очень много сотрудников силовых структур; между каждым районом и областью республики работали усиленные блокпосты милиции, таможенников, солдат. По поручению нового президента Узбекистана Шавката Мирзиёева сегодня почти все блокпосты упразднены. Местное население говорит, что это сократило коррупцию на дорогах. 

15:24 23 марта

«На дорогах Самарканда сплошь таджикские номера»: соцсети пестрят эмоциями о поездках таджиков в Узбекистан

Еще, в Узбекистане не разрешается тонировка стекол автомашин, за нарушение - штраф в 172 тысячи сумов ($21). Но во время поездки в Ташкент возле гостиниц,  на рынках, на стоянках мы встретили очень много автомобилей с таджикскими номерами и тонированными стеклами. Сотрудник узбекской ГАИ на въезде в Самарканд объяснил, что «по приказу сверху» они пока только предупреждают таджикских водителей.

- Пока не штрафуем гостей, только напоминаем, что у нас тонированные стекла на машинах запрещены; когда поступит новый приказ - будем штрафовать, - объяснил милиционер.

Граждане соседней страны говорят, в Узбекистане впервые за последние десятилетия появились машины с таджикскими номерами, и для них это невиданное прежде зрелище. За него люди благодарят своего президента. Реформы Мирзиёева и во внутренней, и во внешней политике нравятся абсолютному большинству населения Узбекистана. Они об этом с удовольствием рассказывают везде и всем гостям своей республики.

«Куз тегмасин! Худо асрасин!» (Не сглазить! Пусть бог бережет его!), - говорят они. 

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