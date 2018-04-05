Митинг-реквием, посвященный памяти 18 военнослужащих, погибших в результате крушения вертолета 2 апреля 1999 года в зоне ответственности Пянджского погранотряда, состоялся на юге Таджикистана, сообщает пресс-служба пограничных войск ГКНБ РТ.

19 лет назад в зоне ответственности Пянджского погранотряда, недалеко от Контрольно-пропускного пункта “Нижний Пяндж” потерпел катастрофу вертолёт МИ-8, на борту которого были военнослужащие, офицеры Управления, экипаж. Всего восемнадцать человек. Они погибли, выполняя штатное специальное задание по охране южных рубежей Содружества. Вертолет зацепился за провода линии электропередачи и упал в реку Пяндж. Находящиеся на борту вертолета военнослужащие погибли.

Заместитель Командующего ПВ ГКНБ РТ по политико-воспитательной работе полковник Бадриддин Мирзоев, выступая на митинге, отметил, что гибель 18 пограничников 19 лет назад – большая трагедия.

Он отметил важность проведения мероприятий, направленных на сохранение преемственности и традиций погранслужбы, исторической памяти, воспитание таджикской молодежи в духе патриотизма и интернационализма, уважения к памяти и истории своего народа.

В митинге приняли участие представители погранвойск ГКНБ РТ и Группы пограничного сотрудничества ФСБ России в Таджикистане.

Также присутствовали члены Общественной организации «Независимый союз ветеранов и пенсионеров пограничных войск Республики Таджикистан», представители местной власти.

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