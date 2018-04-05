Антимонопольная служба Таджикистана уведомляет, что не существует никакого распоряжения о покупке интернет-трафика исключительно у государственной компании «Таджиктелеком».

Такие требования являются безосновательными.

Об этом говорится в письме ведомства в адрес Ассоциации мобильных операторов страны, которая обратились к Антимонопольной службе за разъяснениями по поводу эксклюзивного права государственной компании «Таджиктелеком» продавать интернет-трафик всем таджикским провайдерам и мобильным компаниям.

«В письме указывается, что ОАО «Таджиктелеком» не обращалось в Антимонопольную службу с заявлением о том, что будет исключительным закупщиком трафика интернета из-за рубежа и его дальнейшего распределения. Антимонопольная служба пока не установила цены на интернет из-за отсутствия заявления со стороны «Таджиктелекома», - сообщил «АП» источник в Ассоциации мобильных операторов страны.

В то же время, Национальный провайдер «Таджиктелеком», который является подведомственным предприятием Службы связи при правительстве Таджикистана, в настоящее время все также продает интернет-трафик всем таджикским провайдерам и мобильным компаниям, запретив им с нового года самостоятельно покупать интернет в соседних странах.

Мобильные компании и интернет-провайдеры с начала года и до сих пор продолжают покупать интернет у национального оператора по цене 51 тыс. долларов за один гигабитный канал.

Для сравнения: ранее они покупали интернет из Кыргызстана, Узбекистана и Китая оптом по цене от 10 до 20 тыс. долларов за тот же объем.

При этом сам «Таджиктелеком» снизил тарифы на свои услуги доступа к интернету на 20%.

В ходе пресс-конференции в феврале текущего года глава Антимонопольной службы Саъди Кодирзода на вопрос, не являются ли действия «Таджиктелеком» монополистическими, Кодирзода отметил, что «Таджиктелеком» с 2010 года находится в реестре Субъектов естественных монополий, и его действия контролируются Законом «О естественных монополиях», наряду с 38 субъектами.

Между тем, по словам источника «АП», мобильные компании не получили ответ на свой запрос от Генеральной прокуратуры РТ, в котором они жаловались на неправомерность монополии Службы связи. Также не завершено расследование Генпрокуратуры касательно запрета деятельности NGN на территории республики.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus