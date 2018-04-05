Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провёл выездное заседание госсовета безопасности, на котором были подведены итоги деятельности военных и правоохранительных органов за первый квартал текущего года, сообщает в среду пресс-служба главы государства.
Ознакомившись с созданными условиями для учебной стрельбы по специально установленным мишеням, Бердымухамедов и руководители военных и правоохранительных органов провели в тире учебные стрельбы из различных современных видов стрелкового оружия, передает CA-News.
Как сообщает издание «Хроника Туркменистана», Бердымухамедов продемонстрировал умение стрелять из автомата IWI Tavor с глушителем.
Вслед за Бердымухамедовым уже из табельного оружия постреляли и главы военных и правоохранительных структур.
В завершении встречи министр обороны Яйлым Бердыев подарил президенту Бердымухамедову велосипед с символикой предстоящего в этом году в Туркменистане международного авторалли «Амуль-Хазар 2018».
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qwerty1 час назад
Всемогучий дантист!
Кадрус1 час назад
Много лет назад в КВН была шутка "Бог Туркмении", которая относилась Сапармурату Ниязову "Туркменбаши". Ниязов давно как умер а шутка, как видим, до сих пор актуальна!!
Citizen Кадрус1 час назад
это сын "бога Туркмении"!
Mansour1 час назад
Наверное мишени сами поставлялись под пули )
Citizen3 часа назад
У Коммандоса весеннее обострение!
Abdurahman 3 часа назад
Четкий мужык, В своём стиле! КРУЧЕ АРНОЛЬДА. В Случае войны сам спасет Туркменистан.
Jimmy3 часа назад
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