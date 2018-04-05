Прокуратура города Душанбе начала проверку по факту смерти задержанного сотрудниками ОМВД Сино-2 Абдурасула Назарова. Внутреннюю проверку проводит и МВД Таджикистана.

«Мы начали внутреннюю проверку 4 апреля с целью определения фактов - действительно ли сотрудники ОМВД причастны к смерти задержанного Абдурасула Назарова. Прокуратура города Душанбе также проводит проверку. Результаты проверки мы сообщим СМИ потом», - сообщил «АП» пресс-секретарь МВД РТ Умарджони Эмомали.

Как раннее сообщала «АП», в Душанбе 28 марта сотрудниками ОМВД-2 столичного района Сино был задержан житель города Куляб Абдурасул Назаров, временно проживающий с семьей в столице. 29 марта он был доставлен милиционерами в Национальный медицинский центр Таджикистана.

В приемном отделении вышеназванного центра, осмотрев доставленного, врачи констатировали, что Назаров скончался.

«То есть, когда милиционеры доставляли Назарова в больницу, он уже был мертв», - тогда сообщил «АП» источник в Медцентре (Кара-Боло).

Между тем, как стало известно «АП» в органах внутренних дел Таджикистана, Назаров был задержан сотрудниками милиции по подозрению в сбыте наркотических средств.

По его словам, за день до задержания Назарова в Душанбе с партией наркотиков был задержан житель столицы, имя которого в интересах следствия пока не разглашается.

Во время допроса он дал показания, что партию наркотиков для дальнейшего распространения получил от Абдурасула Назарова.

«После доставления в ОМВД-2 столичного района Сино у Назарова случился инфаркт и по пути в больницу он скончался», - отметил источник «АП» в органах внутренних дел.

Он заверил «АП» в том, что врачи приемного отделения Национального медицинского центра документально зафиксировали, что Назаров скончался от сердечной недостаточности.

Между тем, супруга Назарова - Садбарг Бобохонова в интервью «Озоди» заявила, что на теле мужа она заметила синяки и следы побоев.

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