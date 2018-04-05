Таджикистан планирует в ближайшие два года увеличить годовой приток иностранных инвестиций почти в три раза.

Таджикистан нацелен на увеличение объема иностранных инвестиций с 2,7 миллиардов долларов в год за последние два с половиной десятилетия до 7 миллиардов долларов в ближайшие два года. Об этом заявил первый замминистра иностранных дел Таджикистана Низомиддин Зохиди в интервью Kuwait News Agency (KUNA) в среду по итогам своего двухдневного официального визита в Кувейт.

Зохиди сказал, что у Таджикистана есть много перспективных возможностей, открытых для кувейтских инвесторов.

Он отметил, что в нашей стране образуется 60 процентов пресноводных ресурсов Центральной Азии.

«Эти водные ресурсы дают огромное преимущество Таджикистану в строительстве энергетических станций», - сказал Зохиди, подчеркнув, что наша республика является региональным лидером в этом секторе.

«Мы планируем построить региональную энергосистему, связывающую Таджикистан, Пакистан и Индию, что может быть очень привлекательным для кувейтских инвесторов», - отметил он.

Также Зохиди обратил внимание на то, что в Таджикистане функционируют четыре свободные экономические зоны, которые предлагают льготный режим для иностранных инвесторов.

Говоря о таджикско-арабских связях, он сказал, что в прошлом году в Душанбе состоялся второй Форум по экономическому сотрудничеству между арабами и странами Центральной Азии, который способствовал экономическому и инвестиционному сотрудничеству между обоими регионами.

Он добавил, что Таджикистан добился успехов в улучшении инвестиционной атмосферы путем внесения поправок в соответствующие законодательства, содействия экономическим реформам и содействия государственно-частным партнерствам.

В ходе своего визита в Кувейт первый заместитель министра иностранных дел сказал, что провел несколько встреч со старшими должностными лицами министерства иностранных дел Кувейта, где они обсудили пути укрепления отношений.

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