С первого апреля на общественном транспорте города Душанбе повсеместно должна быть введена единая карта Citycard. Власти заявили: наличные деньги за проезд приниматься не будут.

На столичных улицах мы заметили, что пока вместо заявленного властями удобства, пассажиры и водители получили лишнюю головную боль в виде нежелания приобретения транспортных карт, неработающей системы и слез.

К примеру, на маршруте автобуса №8 (0497 тт05 и 3593 тт05) водители и контролеры спорили со школьниками, оплачивающими проезд Citycard. В обоих случаях они довели детей до слез. Претензия водителей была в том, что дети пользуются картами с 15% скидкой. Хотя правилами предусмотрено, что при внесении суммы более 50 сомони на Citycard оплата взимается со скидкой в 15%. Может водители не знают об этом? Или не хотят знать?

По данным мэрии, валидаторы установлены в 285 троллейбусах и автобусах, курсирующих по столице. Мы заметили, что повсеместного внедрения транспортных карт и отказа от приема наличности так и не произошло.

По данным ГУП «Душанбенаклиетхадамотрасон» по состоянию на начало апреля на столичные дороги выходят 76 троллейбусов, 175 автобусов, 1970 микроавтобусов. В целом столицу в две смены обслуживает 2221 единица общественного транспорта.

Напомним, с 1 марта текущего года администрация Душанбе повысила цены за проезд в общественном транспорте. Так, плата за проезд в маршрутках составляет 1,6 сомони независимо от расстояния проезда. Проезд в троллейбусах города Душанбе составляет 1 сомони, автобусах – 1,2 сомони, автобусах «экспресс» - 1,5 сомони.

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