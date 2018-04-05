Глава ФСБ России Александр Бортников не исключил объединения террористических организаций "Исламское государство" и "Аль-Каида", передает Интерфакс.

"Не исключаем возможности воссоединения ИГИЛ и "Аль-Каиды" в виде обновленной террористической сети", - сказал Бортников на московской конференции по международной безопасности.

"В случае возникновения такая организация будет обладать спящими и активными ячейками во многих странах мира со значительным опытом ведения боевых и подрывных действий в полевых и городских условиях, технологиями и инфраструктурой производства реального, а не фейкового химического оружия", - сказал глава ФСБ.

Также, отметил он, новая организация будет способна осуществлять теракты в Европе и России, поскольку обладает "обширной практикой проведения дешевых с точки зрения привлекаемых ресурсов, но значительных по своим пагубным последствиям терактов".

"В последнем случае речь идет об экспорте так называемого индивидуального джихада в страны ЕС и Россию", - заявил Бортников.

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