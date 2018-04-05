Все введенные ранее ограничения на воздушное сообщение между городами РФ и Таджикистана сняты.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтранса РФ после переговоров авиавластей двух стран, которые состоялись сегодня в Москве.
"Все ранее введенные ограничения сняты, - отметили в Минтрансе. - Стороны подтвердили в полном объеме полеты назначенных перевозчиков не менее чем в рамках зимнего расписания 2017-2018 гг. Кроме того, с летнего расписания в сетку маршрутов будут добавлены 4 новых направления: Пермь - Душанбе, Жуковский - Куляб, Челябинск - Худжанд и Краснодар - Худжанд".
Как отметили в Минтрансе, делегации договорились о совместных дальнейших шагах, направленных на развитие воздушного сообщения между Россией и Таджикистаном.
В Минтрансе также добавили, что ранее анонсированные ограничения не будут введены.
Напомним, что российские авиавласти с 5 апреля планировали отозвать допуски таджикских авиакомпаний Somon Air и Tajik Air на полеты из Душанбе в Москву и Новосибирск, а также из Худжанда в Новосибирск.
Ранее "Уральские авиалинии" не получили разрешения на полеты из Перми в Душанбе, из Краснодара в Худжанд, из Челябинска в Душанбе и из подмосковного Жуковского в Куляб. В настоящее время рейсы по этим маршрутам не выполняет ни одна авиакомпания.
В свою очередь, Минтранс России запретил таджикской Somon Air выполнять перелеты между Душанбе и Екатеринбургом, Иркутском, Казанью, Краснодаром, Красноярском, Петербургом, Сочи, а также из Худжанда в Казань и Санкт-Петербург.
А Таджикистан отозвал разрешения на полеты в Душанбе и Худжанд из ряда регионов РФ у четырех российский авиакомпаний: "Уральских авиалиний", "ЮТэйр", S7 и "Северного ветра".
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Зарина4 часа назад
И что это значить ) опять последняя слова была за РФ) раз так было зачем столько игр не понимаю я
Мигрант Зарина1 час назад
А ты как хотела? Чтобы за кем? За РТ? У которого 1,5 велосипеда и те кривые. Все российские авиакомпании имеют десятки бортов. Но не в этом суть.
Ардель Вайден4 часа назад
Ахххххххааааааа
Белаз5 часов назад
Зачем было таджикским чиновникам начинать этот скандал? Все равно решили так, как было запланировано изначально!
Для России этот вопрос чисто коммерческий, а для Таджикистана - социально-значимый! Поэтому исход переговоров был известен еще до их начала. Интересно другое - Ганджалзода уже не в первый раз упоминается в связи с подобными проблемами...
Мигрант Белаз1 час назад
Ну решил наш чинуша выстебнуться в очередной раз. Мания величия на пустом месте. Просто дали понять кто есть и от кого зависит. Непонятно, кто ему позволил начать этот конфликт. РТ же начали первыми. А зачем? Ни авиакомпаний, ни самолетов, ни сотрудников, ничего нет. И цены заоблачные