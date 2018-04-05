Правительство Узбекистана утвердило список социально значимых и стратегических товаров и услуг, цены на которые будут регулироваться государством. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров республики от 30 марта, сообщает ИА "Фергана".

В перечень социально значимых и стратегических товаров включены: мука производства предприятий АО «Уздонмахсулот», хлеб, этиловый спирт, минеральные удобрения, зерно, хлопковое масло, продаваемое напрямую представителям социально уязвимых слоев населения, хлопковая продукция (хлопок-сырец, волокно, технические семена), шелуха и шрот семян хлопчатника, изделия из бумаги (документы, ценные бумаги, паспорта) производства объединения «Давлат белгиси» («Гознак»).

Государство будет регулировать цены на автомобильный бензин марок А-80 и А-91, дизельное топливо, предназначенное для нужд фермерских хозяйств, выращивающих хлопок и зерно, уголь, бытовой природный газ, реализуемый АО «Узтрансгаз». Список лекарственных препаратов и медикаментов будет позднее составлен специальной республиканской комиссией.

В числе услуг, тарифы на которые регулирует государство, значатся транспортировка жидких и твердых бытовых отходов, перевозка пассажиров в общественном транспорте (за исключением маршрутных такси), доставка посылок, аренда международных каналов связи, радиосвязь и телевещание, инкассация денежных средств, услуги товарно-сырьевой биржи.

Помимо данного списка, государство оставляет за собой право контролировать стоимость товаров (услуг), произведенных в условиях естественной монополии, а также в случае, если цены на определенные товары (услуги) установлены президентскими указами.

Напомним, что в ноябре прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, главной целью которого был поэтапный отказ от государственного регулирования цен на основные виды высоколиквидной продукции и переход на рыночное ценообразование.

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